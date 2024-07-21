Тренер назвал вероятного соперника Дэвиса после отказа Ломаченко от боя

Talksport. Василий Ломаченко и Джервонта Дэвис

Кенни Эллис, тренер чемпиона мира по версии WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (30-0, 28 КО), выразил надежду на то, что после отказа обладателя пояса IBF Василия Ломаченко от боя с его бойцом, Джервонта выйдет в ринг против чемпиона WBC Шакура Стивенсона.

«Предоставил ли Василий Ломаченко Шакуру Стивенсону возможность, которую тот искал? Получим ли мы наконец-то бой «Танк» – Шакур? Ваши мысли?», – написал Эллис в инстаграме.

Ранее менеджер украинца Эгис Климас рассказал, что у Ломаченко нет сейчас мотивации проводить бой в 2024 году.

sport.ua