Алонсо раскритиковал FIA за ошибки, допущенные в субботу

Фернандо Алонсо показал в квалификации на Хунгароринге 7-е время, но остался недоволен тем, что ему не удалось завершить свою последнюю попытку, поскольку финальная сессия была остановлена красными флагами из-за аварии Юки Цуноды.

В интервью испанскому телеканалу DAZN двукратный чемпион мира, выступающий за Aston Martin, заявил: «Иногда в FIA действуют правильно, но иногда допускают серьёзные ошибки. Однозначно, они совершили просчёт, ведь финальная сессия была прервана, когда я уже был в последнем повороте.

Это меня удивило. Если инцидент происходит в 8-м повороте, обычно дирекция гонки ждёт, пока машины, которые находятся на быстром круге, смогут его завершить. Но сейчас они закрыли пит-лейн и отправили нас в закрытый парк. Пришлось вылезти из машины, и только потом нам сказали, что сессия будет возобновлена.

Я вернулся в кокпит, меня пристегнули ремнями, но поскольку свежей резины у меня уже не осталось, я решил не возвращаться на трассу. Но в той попытке, которая была прервана красными флагами, я должен был проехать круг примерно на полторы десятых лучше. Может быть, моя позиция осталась бы прежней, но удивил сам факт, что меня отправили в закрытый парк, после чего разрешили вновь вернуться на трассу – обычно такого не происходит».

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