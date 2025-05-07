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Автоспорт

Марко: Макс предан Red Bull и заявлял об этом публично

Марко: Макс предан Red Bull и заявлял об этом публично

В интервью Bild консультант Red Bull Хельмут Марко смягчил свои опасения по поводу ухода Макса Ферстаппена из команды после окончания сезона…

Хельмут Марко: «Мы действительно опасались, что Макс может покинуть команду, но сейчас вопрос так не стоит. Макс предан Red Bull и не раз заявлял об этом публично. Сейчас мы смотрим на ситуацию именно так.

Ферстаппен полностью сосредоточен на работе, поэтому я не думаю, что он рассматривает возможность смены команды. Скорее наоборот. Я убежден в том, что Макс продолжит выступать за Red Bull в 2026 году.

Перед началом сезона мы говорили о наших ожиданиях на 2025-й. Все, включая Макса, согласились с тем, что защита титула, безусловно, является главной целью, но мы не можем быть абсолютно уверены, что эта цель достижима. Мы сделаем всё, что в наших силах, но никто не может ожидать, что мы будем побеждать каждый раз. Если шансов на победу нет, мы должны заработать максимум возможных очков».

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