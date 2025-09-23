Фредерик Вассёр: Я немного рассержен

Ожидания Ferrari и болельщиков итальянской команды не сбылись, в Баку она выступила неважно, в отличие от соперников, и в результате Mercedes поднялась на вторую строчку Кубка конструкторов, оттеснив Скудерию на третью.

Фредерик Вассёр, комментируя события уик-энда, заявил, что темп у машины был, но столь неутешительные итоги были предопределены ошибками, допущенными в квалификации.

«Темп у нас был – именно поэтому такие итоги расстраивают, – сказал руководитель команды Ferrari в интервью Sky Italia. – В пятницу у нас был очень неплохой темп. Но в субботу мы не смогли всё собрать воедино, а в начале гонки застряли в трафике позади машин Ландо Норриса и Юки Цуноды.

Обгонять на прямой было трудно, и на последних 30 кругах мы оставались в трафике. Если честно, в этот уик-энд мы проиграли в субботней квалификации, а не в воскресной гонке. По какой причине нам не удаётся всё собрать воедино, сказать сложно.

Мы отлично выступали в тех же гонках, в каких у McLaren была прекрасная скорость, например, в Австралии и в ряде других случаев. Но когда им не удаётся бороться за победу, это не удаётся и нам. Думаю, это объясняется тем, что характеристики нашей машины сравнимы с McLaren, тогда как машины Mercedes и Red Bull больше похожи друг на друга.

В общем, когда McLaren не блещет, это не удаётся и нам. Я немного рассержен, ведь если бы в субботу мы пробились в первый стартовый ряд, гонка прошла бы совсем по-другому. Но мы принимали неверные решения, допускали ошибки, и нам не повезло. Мы не умеем проявлять гибкость, хотя это очень важное качество в таких гонках, как эта.

У нас был неплохой темп в пятницу, когда было жарко, но в последующие дни мы не смогли его повторить. Но хотя бы в Сингапуре температуры вновь будут высокими.

В гонке нам не хватало скорости на прямых из-за того, что на машине Шарля Леклера возникли проблемы с системой рекуперации энергии, которая работала не стабильно. На последних 20 кругах нам не хватало нескольких киловатт – думаю, этого было достаточно, чтобы лишиться возможности обгонять. Мощность двигателя снизились не так уж сильно, но мы просто не могли обгонять, поэтому застряли позади Лиама Лоусона».

Также Вассёра попросили прокомментировать появлявшиеся в прессе сообщения об уходе из команды опытных специалистов, с чем он категорически не согласен: «Подобные истории меня смешат. Изменения в кадровом составе – это нормально. В последние месяцы мы наняли на работу 60 человек из других команд, так что эту дискуссию надо прекратить. Я видел имена, которые упоминались в прессе, но подобные публикации лишь вредят команде.

Я не хочу развивать эту тему, ситуация с подготовкой к 2026 году меня не тревожит. Я убеждён, что наша команда может бороться за победы, но мы должны добиться улучшений во всех аспектах работы и сохранить наш подход. Мы продолжим двигаться в прежнем направлении, но будем стараться более гибко действовать по ходу уик-эндов».

