Тэйлор Фритц – о матче против Алькараса: “Я провёл потрясающий матч от первого до последнего розыгрыша – вышел на корт и просто забрал победу”

Американский теннисист Тэйлор Фритц пообщался с медиа после победы над первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом в матче Кубка Лейвера



Тэйлор Фритц впервые за четыре очных поединка обыграл Карлоса Алькараса и впервые за 12 матчей сумел победить действующего лидера мужского тура.

О матче против Карлоса Алькараса

“Сегодня, у меня было чёткое понимание того, что нужно делать. Покрытие и условия здесь очень медленные, поэтому я чувствовал, что мне нужно прессинговать именно в розыгрышах. Нужно было играть более агрессивно даже теми ударами, которые обычно я использую для стабильности. Я понимал, что если не буду этого делать, он будет первым, кто захватит инициативу и начнёт меня атаковать.

Мне казалось, что на таком корте мне будет очень сложно навязать ему свои условия и заставить его ошибаться, в то время как ему – гораздо проще поставить меня в неудобное положение. Думаю, я отлично справился с тем, чтобы этого избежать.

Перед матчем я принял решение: если будут ошибки – пусть будут. Но именно такой стиль даст мне наилучший шанс на победу. И я считаю, что мне удалось сыграть мощно, достаточно стабильно, вовремя рисковать на правильных мячах и действовать смело на ключевых розыгрышах”.

О значимости этой победы

“Думаю, что этой победой я горжусь даже больше, чем победой над Рафой в Индиан-Уэллс или выходом в финал на US Open. Потому что, по сути, я сам её добыл – от начала до конца. Я не выиграл этот матч за счёт того, что соперник что-то отдал мне просто так. Наоборот, на многих ключевых розыгрышах именно я сделал разницу, именно я взял инициативу.

Я провёл потрясающий матч от первого до последнего розыгрыша. Вышел на корт и просто забрал победу.

Раньше против топ-игроков у меня часто возникали сомнения: “Не хочу подарить лёгкое очко, сыграю надежнее”. Такой подход работает против 90% соперников, но не против лучших – они не отдадут очки просто так. Сегодня я действительно решался атаковать на важнейших мячах. Это, пожалуй, главный урок после нашего матча на Уимблдоне.

Тогда на тай-брейке четвёртого сета у меня были два форхэнда, и я сыграл слишком осторожно, не решился пробить как следует. Если бы мог вернуть время, я бы рискнул и зарядил. Сегодня я сделал именно это – и это сработало. Я поднял среднюю скорость своих ударов в розыгрышах. В другой день это могло привести к лавине невынужденных ошибок, такое бывало в прошлом. Но в этих условиях, при такой медленной игре, я просто обязан был рисковать.

Часто я выигрывал свои матчи за счёт подачи и «толкающего» тенниса (улыбается). Я сам шутил, что стал ботом, который просто толкает мяч. Но сегодня я показал теннис, который хочу показывать. Это приносит мне огромное удовольствие. Надеюсь, это станет хорошим знаком, что я смогу и дальше доверять себе в важных моментах”.



О большем, чем обычно, количестве выходов к сетке

“Это во многом было вынуждено. Я не хотел, чтобы Карлос чувствовал, что может отбивать медленные мячи, потому что в этих условиях они «мертвые» и очень медленные. Если я даю мячу упасть и не иду вперёд, он легко возвращается в розыгрыш. У меня не хватило бы мощи, чтобы добить атаку с отскока на таком корте. Так что выбора особого не было.

И плюс – я давно говорю, и мой тренер тоже, что когда я бью форхэнд по-настоящему мощно, то и выход к сетке становится естественным продолжением. Если сбавить пару километров в час, скорее всего, меня обведут или мне будет сложнее сыграть с лета.

Поэтому да, агрессивные удары с задней линии сами по себе открывали мне возможность идти вперёд. Это выглядело и ощущалось очень естественно”.

О новом капитане сборной Мира Андре Агасси

“Здорово видеть его таким заряженным. Честно говоря, то же самое было и с Джонни Макинроем. Просто невозможно видеть, как такие легенды, как Макинрой или Агасси, заводятся на скамейке и не почувствовать, как это заряжает тебя самого.

Они оба очень вовлечены в матч, и для меня это огромный стимул. Всё-таки это легенды тенниса, и они радуются моим успехам”.

