Никлас Нильсен: Последний круг показался очень долгим

Год назад Никласу Нильсену и его напарникам по экипажу Ferrari №50 не повезло: камнем был пробит радиатор охлаждения тормозной системы, поэтому пришлось провести в боксах довольно много времени. Пока шёл ремонт, лидеры успели проехать шесть кругов, и о борьбе за победу можно было забыть.

Нельзя сказать, что в этом году всё прошло совсем гладко, но всё-таки сложности носили куда менее серьёзный характер, и Нильсен увидел клетчатый флаг на 14 секунд раньше Хосе-Марии Лопеса, гонщика Toyota, занявшего сегодня второе место. Правда, на японском гиперкаре начинались проблемы с силовой установкой, что несколько упрощало задачу Ferrari.

И всё-таки победа в Ле-Мане никогда не бывает лёгкой, что подтвердил и Никлас сразу после триумфального финиша, ведь под конец ему пришлось ехать в максимально экономичном режиме, чтобы топлива хватило до конца дистанции.

«На самом деле сложнее всего пришлось под конец, когда пришлось сбросить скорость, ведь именно тогда и происходят ошибки, понимаете? – поделился Никлас, которого всё ещё переполняли эмоции. – Последний круг показался мне очень долгим. Команда постоянно сообщала мне о величине нашего отрыва, а моя задача была в том, чтобы этот отрыв контролировать.

В общем, последний отрезок дистанции, а особенно последний круг, был каким-то бесконечным. Но всё-таки мы победили, и это заслуженный успех!»

«Гонка была очень трудная, – продолжил Мигель Молина, напарник Нильсена. – Мы понимали, что у нас очень хороший шанс, ведь мы с прошлого года ждали возвращения в Ле-Ман, потому что хотели отыграться. В общем, у меня нет слов…»

«Победа доставила невероятно приятные переживания! – добавил Антонио Фуоко. – Мы целый год ждали этого момента и вот теперь выиграли этот Ле-Ман, поэтому сейчас я просто на седьмом небе! Вся команда отлично работала в течение всей гонки, но сейчас пришло время насладиться успехом!»

Осталось добавить немного статистики: экипаж Ferrari №50 за 24 часа марафона, проходившего в сложнейших условиях, преодолел 311 кругов, на лучшем из них показав результат 3:29,208, а его максимальная скорость в один из моментов гонки составила 343,4 км/ч.

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