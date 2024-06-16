Маррей сыграет в двух разрядах, Радукану отказалась от «wild card»: Великобритания объявила состав на Олимпиаду в Париже

Известен состав Олимпийской теннисной сборной Великобритании, которая выступит в Париже

В мужском одиночном турнире сыграют: Энди Маррей, Кэмерон Норри, Дэниэл Эванс и Джек Дрэйпер.

В мужском парном турнире выступят: Нил Скупски/Джо Солсбери, Энди Маррей/Дэнил Эванс.

В женском турнире сыграет: Кэти Бултер.

Глава олимпийской сборной Великобритании по теннису Иэн Бейтс также сообщил, что Эмма Радукану отказалась от «wild card» для участия в турнире, которую ей предложила ITF, как чемпионке турнира Grand Slam (британка выиграла US Open в 2021 году).

Радукану пропустила в этом сезоне Ролан Гаррос, отдав предпочтение подготовке к травяному сезону, так как она продолжает свое возвращение после операций на обоих запястьях и лодыжке, которые она перенесла прошлым летом. В связи с этим британка решила не рисковать и пропустить Олимпиаду, которая пройдет на тех же грунтовых кортах Ролан Гаррос.

«Думаю, она чувствует, что это не самое подходящее время для нее этим летом», — прокомментировал ее решение Иэн Бейтс. «Надеюсь, у нее впереди еще много Олимпиад. Мне очень нравится решение, которое она приняла», — добавил он.

Отметим, что четыре игрока британской команды (Дрэйпер, Эванс, Норри и Бултер) впервые сыграют на Олимпиаде, а для парников Скупски и Солсбери это будет второй олимпийский турнир. Самым опытным игроком сборной Великобритании является Энди Маррей, для которого это будет пятая Олимпиада — британец выигрывал золотую медаль в одиночном разряде в Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016, а также серебро в миксте в Лондоне-2012.

• Заявка сборной Испании

• Заявка сборной Италии

btu.org.ua