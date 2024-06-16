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Футбол

На трибунах во время матча Сербия — Англия вывесили российские флаги

Понимаем чьих рук дело

На трибунах во время матча Сербия - Англия вывесили российские флаги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • В Гельзенкирхене проходит матч 1-го тура группы С Евро-2024 между Сербией и Англией. На трибунах "Фельтинс Арены" можно заметить несколько вывешенных флагов России.

    Тряпки висят в секторах с болельщиками Сербии.

    Читайте такжеПеред игрой Сербия — Англия фанаты обеих команд устроили драку. Некоторые СМИ сообщают о причастности албанцев

    На трибунах во время матча Сербия - Англия вывесили российские флаги

    На трибунах во время матча Сербия - Англия вывесили российские флаги

    На трибунах во время матча Сербия - Англия вывесили российские флаги

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