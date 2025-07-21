Фламенго победил Флуминенсе в дерби Бразилии

В понедельник, 21 июля, на легендарном стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро состоялось дерби 15-го тура чемпионата Бразилии между «Фламенго» и «Флуминенсе». Матч завершился минимальной, но крайне важной победой хозяев поля — единственный гол был забит лишь под самый занавес встречи. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Гол на 85-й минуте решил судьбу поединка

На протяжении всей игры «Фламенго» доминировал, создавая давление и контроль мяча, но долгое время не мог взломать оборону «Флуминенсе». И только на 85-й минуте нападающий Педру сумел отправить мяч в сетку ворот соперника, принеся своей команде три очка.

«Мы не сдавались до самого конца и были уверены, что момент придёт. Это дерби, и такие матчи нельзя отпускать», — отметил автор победного гола Педру после встречи.

Благодаря этой победе «Фламенго» набрал 30 очков и поднялся на вторую строчку в таблице чемпионата Бразилии. У команды есть игра в запасе, а отставание от лидера — «Крузейро» — составляет всего 3 балла. Таким образом, борьба за вершину турнирной таблицы становится всё напряжённее.

Поражение оставило «Флуминенсе» на восьмом месте с 20 очками. Команда демонстрировала сдержанную и оборонительную игру, но не сумела удержать ничейный результат до финального свистка. Потеря очков в дерби может осложнить борьбу за места в верхней части таблицы в следующих турах.

Матч, полный борьбы и напряжения

Рио-де-жанейрское дерби вновь подтвердило свой статус одного из самых жарких противостояний Бразилии. «Фламенго» продемонстрировал характер и атакующую мощь, в то время как «Флуминенсе» сосредоточился на защите и сдерживании натиска. Но в футболе часто всё решает один момент — именно так и случилось на этот раз.

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