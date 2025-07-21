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В ночь на 20 июля в Лондоне состоялся вечер бокса, в главном событии которого встретились представители супертяжелого веса. Вечер бокса был организован влиятельным промоутером Фрэнком Уорреном.

На ринге сошлись обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик и чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа. Украинский боксер нокаутировал соперника в пятом раунде и в третий раз в карьере завоевал все четыре пояса.

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После поединка к Александру обратился другой легендарный украинский боксер Владимир Кличко:

«Чемпион, ты настоящая икона на боксерском ринге. Это был мастер-класс по стойкости, который подчеркнул несокрушимость духа нас, украинцев, которые пересиливают себя благодаря решимости и силе воли».

ФОТО. «Икона». Владимир Кличко обратился к Усику после победы над Дюбуа

sport.ua