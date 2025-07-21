Защитник Баварии требует от клуба существенного повышения зарплаты

Как сообщает L’Équipe, центрбек "Баварии" Дайо Упамекано требует значительного повышения заработной платы для того, чтобы продлить контракт с мюнхенцами.

Действующее соглашение Упамекано рассчитано до 2026 года. Футболист чувствует себя комфортно в Мюнхене и имеет положительные отношения с главным тренером команды Венсаном Компани. Впрочем, он не планирует подписывать новое соглашение без существенного повышения зарплаты, поскольку считает, что заслуживает вознаграждение, которое закрепит за ним статус одного из ведущих специалистов на своей позиции.

Ожидается, что переговоры между сторонами могут затянуться на несколько месяцев. Клуб хочет избежать ситуации, подобной той, что возникла в прошлом сезоне с Альфонсо Дэвисом — тогда контракт канадца почти истек, прежде чем сторонам удалось договориться о продлении соглашения ближе к завершению сезона.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Упамекано провёл 38 матчей за "Баварию" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 2 ассиста.

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