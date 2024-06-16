Джервонта Дэвис – Фрэнк Мартин. Статистика ударов

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Мартин и Джервонта Дэвис

В ночь 15 с 16 июня на арене MGM Grand в Лас-Вегасе американский боксер Джервонта Дэвис (30-0, 28 KO) нокаутировал Фрэнка Мартина (18-1, 12 KO), сохранив свой титул чемпиона WBA в легком весе.

После шестого раунда Мартин имел небольшое преимущество по количеству нанесенных силовых ударов – 37-31. Дэвис, который большую часть боя двигался вперед и использовал финты, чтобы загнать Мартина в канаты, в седьмом раунде пустил в ход свои силовые удары, нанеся 19 против 10 у Мартина. Почувствовав запах крови, Дэвис пошел на добивание в следующем раунде, заставив Мартина прижаться к канатам, нанеся апперкот, который ошеломил Мартина, и добив Мартина громоподобным ударом левой рукой.

Дэвис донес до цели 53 % силовых ударов. Несмотря на то, что Мартин выбросил на 92 удара больше, чем Дэвис, на его счету всего на 2 точных удара больше, чем у Дэвиса.

sport.ua