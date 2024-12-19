Он победил Усика. Американский боксер рассказал о поединке с украинцем

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Американский боксер Шон Портер (31–3–1, 17 КО) вспомнил бой с Александром Усиком – боксеры встретились в 2006 году, когда выступали в любительском спорте. Портер одержал победу и рассказал о своих ощущениях после завершения поединка:

«Это был действительно интересный поединок. Усик был не таким высоким, как сейчас, и был худым. Во время четвертого раунда, перед тем, как прозвучал гонг, мой тренер сказал: «Шон, если ты поймаешь его, если ты будешь бить прямым правым, ты достанешь его и победишь». Это именно то, что произошло.

Мы много двигались на ринге, но я ударил Усика и он пошатнулся назад. Вы все уже знаете, что я бросился на него и в итоге выиграл 23–20. Я помню, когда моя рука была поднята, я помню, как думал о себе, что я заслужил эту победу.

Я был в Украине в 2018 году, и все это было невероятным – когда люди подходили и говорили о том бое с Усиком», – рассказал Портер.

Ранее сообщалось, что победитель предстоящего реванша Усик – Фьюри получит памятный пояс.

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