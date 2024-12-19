Лоусон станет напарником Ферстаппена в 2025-м

В Red Bull Racing подписали контракт с Лиамом Лоусоном, который заменит покинувшего команду Серхио Переса в следующем сезоне.

Родившись в Новой Зеландии, Лиам присоединился к юниорской программе Red Bull в 2019 году и после многочисленных успехов в молодёжных сериях дебютировал в Формуле 1 в составе AlphaTauri на Гран При Нидерландов 2023 года, заменив получившего травму Даниэля Риккардо. Свои первые очки он заработал уже во втором Гран При, а всего за команду он провел пять гонок.

В начале 2024-года Лиам стал резервным пилотом двух команд Red Bull и вернулся в гонки в составе RB, вновь заменив Даниэля Риккардо.

Лиам Лоусон: «Стать гонщиком Red Bull Racing – мечта всей моей жизни, к которой я шёл с восьми лет. Я благодарен RB за их поддержку, последние шесть гонок сыграли огромную роль в моей подготовке к этому шагу. Хочу поблагодарить Кристиана, Хельмута и всю семью Red Bull за то, что они поверили в меня и дали мне этот шанс.

Я очень рад работать рядом с Максом, учиться у чемпиона мира, я не сомневаюсь, что смогу перенять его опыт. С нетерпением жду начала этой работы».

Кристиан Хорнер, руководитель команды: «Я рад объявить, что Лиам Лоусон присоединится к нашей команде в 2025-м. За два года работы в RB он доказал, что не только способен добиваться высоких результатов, но и готов бороться с лучшими.

Его приход продолжает долгую историю продвижения участников нашей молодёжной программы, он идет по стопам гонщиков, побеждавших в гонках и чемпионатах, как Себастьян Феттель и, конечно же, Макс Ферстаппен.

Гоняться рядом с Максом, четырехкратным чемпионом и, несомненно, одним из величайших гонщиков, когда-либо выступавших в Формуле 1, – сложная задача, но я уверен, что Лиам сможет справиться с ней и добиться выдающихся результатов для нас в следующем году».

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