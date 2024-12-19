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Футбол

Один из лучших левых защитников мира отказал манчестерскому клубу, чтобы остаться в родной команде

Футболист, предположительно, продлит контракт с клубом

Один из лучших левых защитников мира отказал манчестерскому клубу, чтобы остаться в родной команде

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Манчестер Юнайтед", который активно ищет левого защитника, обратился к миланскому "Интеру" касаемо Федерико Димарко, однако потерпел неудачу, поскольку игрок не заинтересован в переезде в Англию.

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    Известно, что Федерико Димарко и его представители отклонили предложение от "Манчестер Юнайтед" в пользу того, чтобы остаться в "Интере". Английский топ-клуб хотел подписать 27-летнего итальянца в январское трансферное окно, но они не смогли договориться с игроком о возможном переходе, ведь он собирается продлить контракт с клубом.

    Ранее появлялась информация о том, что "Интер" готов начать переговоры с Димарко насчет нового контракта.

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    • В этом сезоне Федерико Димарко провел 18 матчей за "Интер", в которых ему удалось забить 3 гола и отдать 5 ассистов. По версии сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

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