Тренер Лиона о выездной победе над Рейнджерс: Мне понравился футбол, в который мы играли

Не обошлось без потерь у французов

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Вчера "Лион" разгромил шотландский "Рейнджерс" со счетом 4:1. "Ткачи" являются одними из пяти клубов, которые имеют 100% показатель побед после двух сыгранных туров в Лиге Европы. Главный тренер французской команды Пьер Саж похвалил своих подопечных за ту игру, которую они продемонстрировали в Шотландии.

"Я хотел бы поздравить своих игроков. Мы смогли выстоять в начале игры и не пропустить гол, а затем забили в худший для них момент. Я думаю, что мы действительно контролировали наш второй тайм со всеми моментами, которые мы создали. Мне понравился футбол, в который мы играли, нам удалось достаточно чисто отбирать мяч, а также провести несколько хороших командных действий, чтобы дестабилизировать наших оппонентов. Клинтон чувствовал себя хорошо, он улыбался в конце игры. Что касается [травмы] Неманьи Матича, нам придется дождаться диагноза, но все выглядит более серьезно", – заявил Пьер Саж.

Добавим, что следующий поединок "Лион" проведет в Лиге 1 в воскресенье, 6 октября, где дома будет противостоять "Нанту".

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