«Надо было...» Фьюри дерзко обратился к Усику. Александр сразу ответил

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Британский боксер Тайсон Фьюри через социальную сеть инстаграм обратился к украинцу Александру Усику. Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBF ответил.

Тайсон Фьюри: «Усик, ты ощутил на себе гнев Цыганского короля лишь наполовину. Надо было покончить с этим, когда у тебя была возможность».

Александр Усик: «Ты действительно крутой, друг мой».

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua