В WBO начали работу по организации чемпионского боя с участием Фундоры

WBO отправили официальные запросы представителям американских боксеров Теренса Кроуфорда и Себастьяна Фундоры по поводу организации их поединка.
Проведение боя планируется в ближайшие 180 дней. Стороны получили 20 дней, чтобы прийти к общему решению по поводу деталей поединка.
Как известно, в минувший уик-энд Фундора выиграл титул WBO в первом среднем весе в поединке с Тимом Цзю.
Для боксера из Австралии это поражение стало первым в карьере. Перед поединком Цзю был явным фаворитом у букмекеров.
Ранее сообщалось, что Фундора и Цзю могут провести реванш.