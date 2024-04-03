В WBO начали работу по организации чемпионского боя с участием Фундоры

Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Фундора

WBO отправили официальные запросы представителям американских боксеров Теренса Кроуфорда и Себастьяна Фундоры по поводу организации их поединка.

Проведение боя планируется в ближайшие 180 дней. Стороны получили 20 дней, чтобы прийти к общему решению по поводу деталей поединка.

Как известно, в минувший уик-энд Фундора выиграл титул WBO в первом среднем весе в поединке с Тимом Цзю.

Для боксера из Австралии это поражение стало первым в карьере. Перед поединком Цзю был явным фаворитом у букмекеров.

Ранее сообщалось, что Фундора и Цзю могут провести реванш.

sport.ua