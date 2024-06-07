Боец, который спарринговал с Джошуа и Дюбуа, сравнил силу их ударов

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бронзовый призер Олимпийских игр и претендент на титул чемпиона Великобритании Фрейзер Кларк перед потенциальным боем между Энтони Джошуа и Даниелем Дюбуа за титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе объяснил, кто из них бьет сильнее. Кларк, который спарринговал с Джошуа и Дюбуа, также добавил, что их ударная мощь не дотягивает до уровня Дэвида Прайса, который ушел из бокса в 2021 году.

«Оба этих парня прошли через этапы своей карьеры, когда к ним были вопросы. В той форме, в которой они находятся, я думаю, что это сделает бой по-настоящему конкурентным. Я по-прежнему считаю Эй Джея фаворитом. Но я уже говорил это раньше и скажу снова: Даниель Дюбуа – уже не тот панчер в супертяжелом весе, с которым я встречался, но он, вероятно, входит в тройку или четверку лучших, он действительно может нанести удар.

Это разные виды ударов, но я думаю, что при одиночном ударе Джошуа, вероятно, бьет сильнее. У Джошуа немного больше скорости, чем у Дюбуа, поэтому он бьет резче, а Дюбуа – это настоящий молот. Хоть ему и не место в этом разговоре [о Джошуа и Дюбуа], но оба они очень далеки от Дэвида Прайса», – сказал Кларк.

Ранее представитель IBF сообщил, что федерация не получали запроса на бой Дюбуа против Джошуа.

sport.ua