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Футбол

Сборная Австрии объявила окончательный состав команды на Евро-2024

В заявку не попали три игрока

Сборная Австрии объявила окончательный состав команды на Евро-2024

Фото — Getty Images/Global Images Ukraine

    • Сборная Австрии объявила окончательный состав команды на Евро-2024.

    Вратари: Никлас Гедль, Хайнц Линднер, Патрик Пентц.

    Защитники: Флавиус Данилюк, Кевин Данзо, Максимилиан Вебер, Филипп Лингарт, Филипп Мвене, Штефан Пош, Леопольд Кверфельд, Гернот Траунер.

    Полузащитники: Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвальд, Флориан Гриллич, Марко Грюлль, Маттис Зайдль, Флориан Кайнц, Конрад Лаймер, Александер Прасс, Марсель Забитцер, Романо Шмид, Патрик Виммер.

    Нападающие: Марко Арнаутович, Максимилиан Энтруп, Михаэль Грегорич, Андреас Вайманн.

    В основной состав не попали такие игроки: Тобиас Лаваль, Штефан Лайнер, Тьерно Балло.

    www.ua-football.com

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