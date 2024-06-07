В заявку не попали три игрока

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Сборная Австрии объявила окончательный состав команды на Евро-2024.

Вратари: Никлас Гедль, Хайнц Линднер, Патрик Пентц.

Защитники: Флавиус Данилюк, Кевин Данзо, Максимилиан Вебер, Филипп Лингарт, Филипп Мвене, Штефан Пош, Леопольд Кверфельд, Гернот Траунер.

Полузащитники: Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвальд, Флориан Гриллич, Марко Грюлль, Маттис Зайдль, Флориан Кайнц, Конрад Лаймер, Александер Прасс, Марсель Забитцер, Романо Шмид, Патрик Виммер.

Нападающие: Марко Арнаутович, Максимилиан Энтруп, Михаэль Грегорич, Андреас Вайманн.

В основной состав не попали такие игроки: Тобиас Лаваль, Штефан Лайнер, Тьерно Балло.

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