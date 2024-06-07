Женская сборная Украины по баскетболу 3×3 заняла второе место на этапе Женской лиги в Улан-Баторе

В финале сине-желтые минимально уступили хозяйкам турнира

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 заняла второе место на этапе Женской лиги в Улан-Баторе. В финале украинки уступили хозяйкам соревнований сборной Монголии — 17:18.

Сине-желтые увереннее начали поединок, однако далее инициативой завладела Монголия. Хозяйки добились перевеса в +6 очков и вели со счетом 15:9 за две минуты до конца матча.

Украинки сумели отыграть отставание и сравнять счет — 17:17. Далее Монголия вновь вышла вперед. У сине-желтых оставалось время на атаку, однако забросить мяч в итоге не удалось.

Сборная Украины заработала 80 очков в Женской серии. После четырех этапов сине-желтые занимаю пятое место.

Далее украинкам предстоит выступить в квалификации на чемпионат Европы. Соревнования пройдут 15-16 июня.

Баскетбол 3х3. Женская мировая серия. Улан-Батор, Монголия. Финал

Украина — Монголия — 17:18

Украина: Уро-Ниле 6 (1 двухочковый), Филевич 6 + 6 подборов, Моллова 1, Ляшко 4 (2 двухочковых)

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