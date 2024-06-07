После 16 лет в Америке Куликов идет к Кубку Стэнли. Он вернулся туда, где начинал, и нашел любимого тренера

Защитник «Флориды» Куликов впервые сыграет в финале Кубка Стэнли в 33 года

Дмитрий Куликов. Фото USA Today Sports Российский защитник давно стал своим в НХЛ.

Дмитрий Куликов — один из тех защитников, чью важность для команды начинаешь по-настоящему осознавать только в плей-офф. Кто один из лучших игроков «Флориды» в силовой, готовый крушить все живое на своем пути? Куликов.

Кто выполнял огромный объем работы в меньшинстве и помогал сжирать спецбригады «Бостона» и «Рейнджерс», не жалея себя? Куликов.

Кто незаметно выполняет большой объем черновой работы, который далеко не всегда отражается в протоколах и хайлайтах? Ответ тот же — Куликов.

Сейчас уже мало кто помнит, что на другой континент парень из Липецка, получавший хоккейное образование в московской «Руси» и ярославском «Локомотиве», уезжал в статусе одного из самых перспективных атакующих защитников страны. Физически крепкий, силовой, подвижный, обладающий неплохим броском, хорошим наступательным потенциалом и достаточным объемом катания — скауты более чем логично называли его самым «североамериканским» россиянином на драфте 2009 года.

Во «Флориде» были счастливы, когда юниор, котировавшийся в топ-10, свалился до 14-го пика. В нем видели человека, который на долгие годы закроет одну из позиций в топ-4 и станет железобетонным игроком большинства.

«Что мы ждем от Куликова? Что он лет пятнадцать будет играть за «Пантерз», завоюет с нами Кубок Стэнли и получит три индивидуальных трофея», — такое будущее предрекал ему сразу после драфта генеральный менеджер «Пантер» Рэнди Секстон.

Как показало время, элитным пакмувером Куликов не стал и охапку индивидуальных трофеев не собрал. Но одно из предсказаний канадца максимально близко к тому, чтобы стать правдой: спустя 15 лет он играет за «Флориду» и находится всего в нескольких шагах от первого Кубка Стэнли в истории клуба. Пусть и не в том статусе, в каком предполагалось когда-то.

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Ужасная ошибка на МЧМ

Все последние годы на родине про Куликова говорили и знали чуть ли не меньше, чем про любого другого нашего защитника в НХЛ — история вполне типичная для россиян, которые сорвались на ту сторону Атлантики в совсем юном возрасте. Уехав в 17 лет за развитием и более высоким местом на драфте в юниорскую лигу Квебека, он никогда не стремился к медийности, не сыпал яркими цитатами, а главное — не давал по-настоящему больших поводов говорить о своей игре. Тем не менее в Северной Америке он всегда ценился и никогда не испытывал проблем с поиском нового клуба.

Кто точно хорошо помнит и знает его, так это люди, смотревшие МЧМ еще до того, как турнир набрал популярность и перестал быть нишевым в стране. И эти воспоминания сложно назвать приятными — на МЧМ-2009 в Оттаве Куликов стал виновником одного из самых обидных поражений в истории молодежной сборной России.

В полуфинале с канадцами команда Сергея Немчинова, где зажигали Никита Филатов и Евгений Дадонов, ведя 5:4, была в нескольких мгновениях от попадания в золотой матч. Однако за пять секунд до конца третьего периода героем «Кленовых» стал Джордан Эберле, воспользовавшийся несчастным случаем Куликова и утащивший игру в дополнительное время.

После наброса на пятак с неудобной от Джона Тавареса 3-й номер принял не самое лучшее решение и попытался накрыть шайбу телом. Правда, не заметил, как она прошла мимо него и оказалась на крюке у проспекта «Эдмонтона».

«Вообще уже не вспоминаю эту ошибку. Миллиард раз пересматривал этот момент. Сразу после того, как это произошло. Миллиард разных продолжений было у меня в голове. Но что произошло, то произошло. Ничего тут уже не сделать. Как вратарь шайбы пропускает, так и у меня — мимо меня пролетела, и все», — комментировал роковую ошибку Куликов в интервью «СЭ».

К счастью, та пропущенная шайба его не надломила. Отыграв бронзовый матч, он вернулся в Квебек, выдал шикарную вторую половину сезона, набирая больше очка за игру, стал чемпионом в QMJHL с «Драммондвиллем» и добрался с командой до полуфинала Мемориального кубка.

Летом 2009-го мимо всего этого великолепия, раскрывшегося у Ги Буше, на драфте не смогли пройти скауты «Флориды» и генменеджер «Пантерз» Рэнди Секстон, забравшие его под 14-м номером — выше него из защитников оказались лишь Виктор Хедман, нынешний партнер по обороне Оливер Экман-Ларссон, Райан Эллис и Кэлвин Де Хаан.

«Мы очень сильно хотели заполучить Куликова. По предварительному списку он шел девятым, и когда я увидел, что его не брали другие команды, выбиравшие впереди нас, то почувствовал головокружение. Мы следили за ним с прошлого года, знали, что он хочет играть в Северной Америке. У него отличные шансы попасть в основу уже в предстоящем сезоне. Если Куликов проявит себя и поможет нам в развитии команды, то будет выступать за главную команду», — рассказывал тогдашний босс «Котов» в беседе с «СЭ».

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Скандал с «Локомотивом»

Отправляясь в Северную Америку засветиться и повысить свои акции перед североамериканскими скаутами, защитник вряд ли мог представить, что получит место в НХЛ сразу же после драфта. Однако, подержав его в руках в тренировочном лагере, главный тренер «Пантерз» Питер Дебур не побоялся дать ему шанс в основе и пробные девять матчей на старте регулярки-2009/2010.

Мешало лишь одно «но»: изначально в Квебек Куликов уезжал всего на один сезон, имея на руках соглашение с «Локомотивом» и обещание вернуться в Россию через год. Поэтому его решение подписать трехлетний контракт новичка с «Флоридой» президент ярославцев Юрий Яковлев назвал плевком на обязательства и воровством своего хоккеиста.

«Перед тем как он уезжал в «Драммондвилль», мы считали, что он вернется обратно. Поэтому мы и подписали соглашение с Ярославлем о том, что этот год в Канаде даже не будет входить в его контракт. Они просто разрешили ему уехать и подписали трансферную карту на один сезон. То есть, когда он вернется, этот год не будет считаться. В принципе, мы собирались вернуться, но никто же не знал, что у него тут все сложится таким образом, что у него так пойдет игра. Ему здесь понравилось.

Дима остается россиянином. Он хочет продолжать выступать за сборную и защищать цвета своего флага. Очень неприятно, когда в его адрес сыпятся обвинения в том, что он предатель или беглец. Это совсем не так», — объяснялся агент хоккеиста Сергей Богдан.

История с отъездом Куликова осенью 2009 года получилась довольно запутанной. В Ярославле настаивали на том, что его контракт с «Локомотивом» был заключен в июне 2008-го и зарегистрирован в КХЛ в августе того же года, когда игроку на тот момент было 17 лет. Втянутая же в спор в качестве регулятора ИИХФ выдала «Флориде» трансферную карту без согласия «железнодорожников», аргументируя это тем, что защитник на момент заключения контракта не достиг совершеннолетия.

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У стороны хоккеиста была своя правда. Она заявляла, что в июле того же 2008 года между ней и клубом было подписано соглашение, что «Локомотив» не будет препятствовать отъезду хоккеиста в Северную Америку в период с момента оформления соглашения по конец июня 2009 года. На это время Дмитрий был вправе взять в российском клубе отпуск, но обязан был прибыть в Ярославль не позднее 1 июля.

Только в расположение клуба к установленной дате Куликов не вернулся, сославшись через агента на невозможность вернуться из-за поздней даты драфта (26 июня). Как уверял Богдан, через несколько дней он пытался договориться с Яковлевым о встрече по поводу будущего своего клиента, но тот наотрез отказался общаться с ним, записав игрока в предатели.

Решилось все достаточно просто. В начале сентября хоккеист подал в «Локомотив» заявление об увольнении, а ближе к концу месяца расторг контракт с клубом по собственной инициативе, выплатив 2/3 от его общей суммы, и подписал трехлетнее соглашение с «Флоридой». Ярославцы пытались оспорить расторжение через апелляцию, но ИИХФ к тому моменту выдала трансферную карту Куликова «Пантерз», позволив НХЛ беспрепятственно зарегистрировать его североамериканский контракт.

Все это выглядело так, будто мосты между молодым «беглецом» и «Локомотивом» сожжены навсегда. Впрочем, через несколько лет эмоции улеглись и в 2012-м защитник вернулся в Ярославль на время локаута.

«Когда узнал об обмене в «Баффало», хотел бросить телефон в стену»

В середине 10-х Куликов, наряду со стремительно увядавшим Андреем Марковым, считался одним из лучших представителей вымиравшего тогда краснокнижного вида российских защитников в НХЛ. Звездой на берегу Атлантики он не стал. Зато стабильно играл в топ-4 у Жерара Галлана, старавшегося не ограничивать его атакующий потенциал, выходил в одной паре со звездным вундеркиндом Аароном Экбладом, чаще страхуя его, а весной 2016-го был лучшим защитником «Флориды» в шестиматчевой серии первого раунда с «Айлендерс».

Тем удивительнее, что после сильного плей-офф он оказался лишним в Санрайзе, став за год до окончания контракта жертвой подписания Кита Яндла. Получив топового НСА и перегрузив платежку, боссу «Флориды» Тому Роу ничего не оставалось, кроме как разменять другого леворукого защитника в убогий «Баффало» на чуть более молодого и праворукого Марка Пысика и два драфт-пика.

Реакция Дмитрия оказалась ожидаемой: «Когда узнал об обмене, хотел кинуть об стенку телефон. Вообще узнал не после звонка или обычного сообщения, а после аудиосообщения. Проснулся, слушаю сообщение, и там: «Тебя обменяли…». Услышал что-то на «Б». До этого как раз слухи про «Бостон» были. Ну, думаю, «Бостон» — ладно, неплохо. Потом еще раз прослушал сообщение, и все», — вспоминал он в 2018-м.

А вот генеральный менеджер «Клинков» Тим Мюррей, напротив, не скрывал своего счастья после сделки с «Пантерз», называя Куликова потенциально вторым защитником команды после финна Расмуса Ристолайнена.

«Куликов действует с отдачей, это жесткий защитник. Он не будет драться, не будет внушать страх парням, которые сидят на скамейке запасных, но, когда он на льду, лучше держать голову поднятой. Он закатает тебя в лед, заставит заплатить за то, что ты играл, опустив голову.

Фото USA Today Sports

У него отличный первый пас. Он великолепно играет в обороне, пусть и не очень активен в атаке. Я думаю, что здесь он способен на большее, но я бы не стал в этом плане ждать многого. Главное, что Куликов — боец и может выходить в любых ситуациях.

Мы были на шести матчах «Пантерз» в плей-офф, хорошо узнали его и вообще следили за ним еще с тех пор, как он играл за «Драммондвилль». Он нам нравится. Мы нуждаемся в леворуком защитнике. Он блистательно провел плей-офф. Мне кажется, Куликов был лучшим защитником «Флориды» в шести встречах против «Айлендерс», — комментировал сделку босс «Баффало» Мюррей.

Однако в «Сэйбрз», которые еще совсем недавно скребли дно, мечтая о Конноре Макдэвиде, у Куликова сразу все пошло наперекосяк. Сначала ему пришлось пропустить тренировочный лагерь из-за поездки на Кубок мира и один из важнейших этапов подготовки к клубному сезону.

А сразу по возвращении его ждала крайне болезненная травма в первом же матче за новую команду — в конце выставочной встречи с «Торонто» он влетел в незакрытую калитку после силового приема Колина Грининга и получил грыжу со смещением позвонков, которая заставила его пропустить старт регулярки и мучила на протяжении полутора лет.

Усугубило ситуацию и отсутствие знакомых в команде — на больничном у него попросту не оказалось рядом людей, которые могли бы поддержать его и облегчить процесс адаптации на новом месте. Все это привело к тому, что Куликов стал одним из якорей и промучился весь регулярный чемпионат, сыграв за команду Дэна Байлсмы всего 46 матчей, и покинул клуб летом в статусе свободного агента.

Как оказалось, предчувствие Куликова не обмануло — сезон-2016/2017 он наверняка хочет вычеркнуть из памяти. И если в начале Мюррей постоянно твердил, что верит в своего новичка, то ближе к концу сезона признал обмен с «Пантерами» ошибочным и нехотя заявил, что тот не смог стать даже игроком второй пары.

Воссоединение с Морисом

Снова во «Флориде» уроженец Липецка оказался год назад во многом благодаря главному тренеру «Пантерз» Полу Морису, с которым он успел отработать целых три сезона в «Виннипеге». И когда «Котам» прошлым летом понадобился дешевый леворукий защитник в третью пару, то Куликов, прекрасно знающий и организацию, и систему Мориса, оказался вполне ожидаемой опцией.

В Манитобе канадец нередко публично хвалил Дмитрия за рабочую этику, самоотверженность и умение вовремя проводить раскатистые силовые. А еще — сделал более сбалансированным и заставил куда больше уделять внимания обороне. Если во «Флориде» у Жерара Галлана он достаточно много времени проводил с шайбой, то в «Виннипеге» ему пришлось упрощать игру и больше смотреть на свои ворота.

В одном из интервью Куликов признавался, что обрел в «Виннипеге» хоккейное счастье. У «Джетс» того образца действительно были все слагаемые для первого в истории клуба чемпионства: элитный вратарь в лице Коннора Хеллибайка, классная центральная ось, мощное лидерское ядро во главе с Блэйком Уилером, Марко Шайфли и Дастином Бафлином, прогрессировавший семимильными шагами вундеркинд Патрик Лайне, опытнейший тренер с внушительным кубковым опытом, а также замечательная глубина. Только в конце концов, зная буквы, Морис не сумел угадать слово.

Несмотря на резкое изменение климата после переезда из Санрайза, Куликов обожал время, проведенное в холодной Манитобе. Полностью познать дзен мешала лишь грыжа в копчике, которая давила на седалищный нерв, и вытекавшие из нее проблемы со спиной — все это было следствием того самого столкновения с открытой калиткой в «Баффало». Весной 2018-го он все-таки сделал операцию, полностью решив старую проблему. Однако за три сезона в «Виннипеге» всего лишь раз преодолел отметку в 60 сыгранных матчей в регулярке из-за вороха других мелких повреждений.

Фото USA Today Sports

Пять команд за три года и возвращение во «Флориду»

А затем наступили несколько лет скитаний по Северной Америке и череды обменов на дедлайне. За три года Дмитрий успел сменить сразу пять команд: «Нью-Джерси», «Эдмонтон», «Миннесота», «Анахайм», «Питтсбург» — и везде занимал свое привычное место в третьей паре.

Одним из лучших в карьере для него стал сезон-2021/22 в «Уайлд», в котором он набрал приличные 24 очка и закончил регулярку с великолепным показателем полезности (+23). Тогдашний главный тренер «Дикарей» Дин Эвасон души не чаял в своем защитнике, нередко поднимая его в топ-4. Вот только в межсезонье Биллу Герину пришлось принять тяжелое решение и из-за проблем с платежкой обменять его в перестроечные «Дакс».

На дедлайне Куликова неизменно рассматривали как недорогой опытный актив, призванный добавить обороне глубины и мышц. Но за все время большого путешествия у него набралось всего пять кубковых матчей — в три раз меньше, чем за весь текущий плей-офф с «Флоридой». К счастью, колесо сансары дало оборот и судьба занесла его туда, где начался его энхаэловский путь.

Воссоединившись с Куликовым в «Пантерз», Морис получил то, чего хотел — опытного, подвижного и знакомого с его требованиями жесткого разрушителя, который забрал место в первой спецбригаде большинства и принялся крушить в силовой все, что движется.

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«Мне нравится нынешняя игра Дмитрия больше, чем когда-либо. Он был у меня в «Виннипеге», и он тогда только восстановился после серьезной травмы спины, с которой играл в «Баффало». В «Джетс» мы дошли до финала конференции, и он был большой частью этого похода. Затем снова были проблемы со здоровьем. Но думаю, что сейчас Куликов играет в лучший хоккей за всю карьеру.

Один специфический момент, в котором он точно сделал нашу команду лучше, — это меньшинство. В прошлом сезоне этот компонент был нашим слабым звеном. В этом все перевернулось. Когда команда оказывается способна из нижней десятки в лиге по игре в меньшинстве за один сезон забраться в топ-10 — это однозначно большая заслуга человека, который пришел в межсезонье и постоянно выходит при «четыре на пять».

Он мощно действует у бортов, он отлично сыгрался в паре с Экманом-Ларссоном. Оба отлично двигают шайбу. Я вообще большой поклонник ветеранов, когда дело доходит до плей-офф. Опыт в таких матчах идет настолько больше в плюс, чем возраст — в минус», — хвалил защитника Морис в интервью «СЭ».

Поверить в то, что 33-летний хоккеист, давно пустивший корни в США, еще вернется в КХЛ, уже крайне сложно. Как и его кумир Каспарайтис, Куликов женился на шведке и осел с семьей в солнечном Майами. В последние несколько лет он постоянно пресекал слухи о возвращении в Россию, где его были бы рады видеть «Локомотив» и другие топ-клубы, и делал это не зря. Три года бултыханий по лиге стоили того, чтобы получить предложение от знакомого тренера и шанс выиграть Кубок Стэнли.

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