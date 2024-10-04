Карлос Сайнс: Хэмилтону нельзя просто отказать

Через шесть Гран При Карлос Сайнс расстанется с Ferrari, в Скудерии его заменит Льюис Хэмилтон, а испанец перейдёт в Williams. В интервью AS Карлос говорил о том, что сейчас чувствует.

Карлос Сайнс: «У меня нет никакого негатива в адрес Ferrari – и я точно знаю, что у команды нет негатива ко мне и к тому, что я сделал за эти годы. Мы расстаёмся не из-за проблем между нами – просто так сложились обстоятельства.

Не буду отрицать, что если бы Льюис Хэмилтон не решил покинуть Mercedes, чтобы завершить свою карьеру в Ferrari, я бы продлил с ними контракт. Но нельзя просто отказать семикратному чемпиону мира. Это судьба.

Я не буду с завистью смотреть на выступления Хэмилтона в следующем сезоне, зная, что в его успехах будет и мой вклад. Я просто сосредоточусь на своей новой работе. Я привык жить настоящим».

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