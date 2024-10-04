Хорнер: Я удивлён, что Тото не выгнал Риккардо из боксов

Кристиан Хорнер считает, что Даниэль Риккардо оказал важное влияние на становление Макса Ферстаппена, когда голландский гонщик перешёл в Red Bull Racing. Рассказывая об австралийском гонщике в подкасте F1 Nation, Хорнер вспомнил забавный эпизод, когда Даниэль пошёл в боксы Mercedes и стал снимать на камеру детали машины, интересовавшие инженеров Red Bull.

Кристиан Хорнер: «Я считаю, что Макс на самом деле многому у него научился. Когда Макс только пришёл в команду, он был намного моложе, таким юным щенком. И Даниэль оказал на Макса большое влияние, показав, что не нужно всё в жизни воспринимать слишком серьёзно, и как важно наслаждаться моментом.

Даниэлю нравилось то, чем он занимался. Он очень гордился тем, что был гонщиком Формулы 1. И Даниэль делал всякие глупости.

Однажды он взял у телеоператора камеру и пошёл с ней в боксы Mercedes. Это было неслыханно! Я удивлён, что Тото Вольфф не выгнал его сразу, как только он начал снимать воздуховоды тормозов их машины и всё остальное, что нас интересовало.

Риккардо хороший певец и хороший музыкант. Он никогда не стеснялся пробовать что-то новое».

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