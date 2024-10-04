Может ударить. Биллам-Смит оценил шансы непобедимого чемпиона против Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версии WBO Крис Биллам-Смит высказался относительно шансов Джея Опетаи (25-0, 19 КО) в возможном поединке против украинца Александра Усика (22-0, 14 КО):

«Опетая? Он очень талантлив. Он многое делает очень хорошо. У него быстрые руки, хорошие ноги, хороший выбор ударов, и он может ударить. Я думаю, что люди, которые говорят, что он похож на следующего Усика, ошибаются. Я с этим не согласен. Я думаю, что Усик гораздо, гораздо лучший боец, чем Опетая».

Ранее Джей Опетая лично бросил вызов Александру Усику.

sport.ua