«Иди н***й». Усик поздравил Фьюри с Рождеством. Как отреагировал британец?

Чемпион в супертяжелом весе Александр Усик (22–0, 14 КО) встретился с британцем Тайсоном Фьюри (34–1–1, 24 КО) накануне реванша, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Украинский боксер поздравил оппонента с Рождеством и подписал ему открытку: «Пусть Бог бережет тебя и твою семью», – сказал Александр.

Фьюри не оценил этот жест и прямо на глазах украинца порвал поздравление и бросил себе под ноги:

«Большое спасибо, Александр. Я брошу эту открытку прямо в мусорник. Иди н***й. Ты не в моем рождественском списке», – заявил Фьюри.

Ранее сообщалось, что были объявлены судьи на предстоящий поединок Усика и Фьюри.

@frankwarrenofficial He didn’t even open it 😥 #UsykFury2 | Dec 21st | #RiyadhSeason | #TysonFury ♬ original sound – Frank Warren