Экс-соперник Кличко: «Я его вырублю и в свои 53 тысячи лет»

Getty Images/Global Images Ukraine. Шеннон Бриггс

Бывший чемпион мира, американский супертяжеловес Шеннон Бриггс, который ранее проигрывал Виталию Кличко, высказался о блогере-шоумене Джейке Поле.

«Я бы вырубил Джейка Пола даже в свои 53 тысячи лет. Я самый страшный человек на земле, нокаутирую Пола. Он хочет стать чемпионом мира, да с кем он там вообще собрался драться?», – сказал Бриггс.

Ранее известный в прошлом американский супертяжеловес, бывший чемпион супертяжелого веса Шеннон Бриггс выбрал победителя реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

sport.ua