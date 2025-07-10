ЛК. Люксембуржская команда с украинцем в заявке терпин фиаско в Андорре (обновляется)

Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это 48 команд, разделенных на 24 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

Первые матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций распределены на два игровых дня – 8-го и 10-го июля 2025-го года.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

08.07.2025

10.07.2025

"Атлетик Эскальдес" (Андорра) – "Дюделанж" (Люксембург) 2:0

Голы: Виейра 9, Карпио 15

Можно ли это считать сенсацией? Ну давайте так: как минимум – неожиданным результатом. У Люксембурга и сборная неплохая, и клубы время от времени доходят если не до основного раунда (хотя и такое случается), то до поздних этапов квалификации. Но тут – уверенная победа представителя Андорры.

Правда, все может измениться через неделю. "Дюделанж" дома сыграет по-другому. Украинец Алан Аусси весь матч просидел в запасе проигравших.

"Мегпайс" (Гибралтар) 18:00 "Пайде" (Эстония)

Голы:

"Кауно Жальгирис" (Литва) 19:00 "Пенибонт" (Уэльс)

Голы:

СИК (Финляндия) 19:00 КИ Клаксвик (Фарерские острова)

Голы:

"Торпедо" (Кутаиси, Грузия) 19:00 "Ордабасы" (Казахстан)

Голы:

"Расинг" (Люксембург) 19:30 "Дила" (Грузия)

Голы:

"Урарту" (Армения) 19:30 "Неман" (Беларусь)

Голы:

"Нымме Калью" (Эстония) 19:45 "Партизани" (Албания)

Голы:

"Биркиркара" (Мальта) 21:00 "Петрокуб" (Молдова)

Голы:

"Влазния" (Албания) 21:00 "Даугава" (Латвия)

Голы:

"Дечич" (Черногория) 21:00 "Силекс" (Северная Македония)

Голы:

"Торпедо-БеЛАЗ" (Беларусь) 21:00 "Работнички" (Северная Македония)

Голы:

"Малишева" (Косово) 21:15 "Викинг" (Исландия)

Голы:

"Вардар" (Северная Македония) 21:30 "Ла Фиорита" (Сан-Марино)

Голы:

"Железничар" (Босния и Герцеговина) 21:30 "Копер" (Словения)

Голы:

"Сутьеска" (Черногория) 21:30 "Динамо" (Брест, Беларусь)

Голы:

НСИ Рунавик (Фарерские острова) 21:45 ХИК (Финляндия)

Голы:

"Сент-Патрикс" (Ирландия) 21:45 "Хегельман" (Литва)

Голы:

"Борац" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Санта-Колома" (Андорра)

Голы:

Отчет о матче >>>

"Ларн" (Северная Ирландия) 22:00 "Ауда" (Латвия)

Голы:

"Тре Фиори" (Сан-Марино) 22:00 "Пюник" (Армения)

Голы:

"Валюр" (Исландия) 23:00 "Флора" (Эстония)

Голы:

www.ua-football.com