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Футбол

ЛК. Люксембуржская команда с украинцем в заявке терпин фиаско в Андорре (обновляется)

ЛК. Люксембуржская команда с украинцем в заявке терпин фиаско в Андорре (обновляется)

    • Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это 48 команд, разделенных на 24 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

    Первые матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций распределены на два игровых дня – 8-го и 10-го июля 2025-го года.

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    • 08.07.2025

    10.07.2025

    "Атлетик Эскальдес" (Андорра) – "Дюделанж" (Люксембург) 2:0
    Голы: Виейра 9, Карпио 15

    Можно ли это считать сенсацией? Ну давайте так: как минимум – неожиданным результатом. У Люксембурга и сборная неплохая, и клубы время от времени доходят если не до основного раунда (хотя и такое случается), то до поздних этапов квалификации. Но тут – уверенная победа представителя Андорры.

    Правда, все может измениться через неделю. "Дюделанж" дома сыграет по-другому. Украинец Алан Аусси весь матч просидел в запасе проигравших.

    "Мегпайс" (Гибралтар) 18:00 "Пайде" (Эстония)
    Голы:

    "Кауно Жальгирис" (Литва) 19:00 "Пенибонт" (Уэльс)
    Голы:

    СИК (Финляндия) 19:00 КИ Клаксвик (Фарерские острова)
    Голы:

    "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) 19:00 "Ордабасы" (Казахстан)
    Голы:

    "Расинг" (Люксембург) 19:30 "Дила" (Грузия)
    Голы:

    "Урарту" (Армения) 19:30 "Неман" (Беларусь)
    Голы:

    "Нымме Калью" (Эстония) 19:45 "Партизани" (Албания)
    Голы:

    "Биркиркара" (Мальта) 21:00 "Петрокуб" (Молдова)
    Голы:

    "Влазния" (Албания) 21:00 "Даугава" (Латвия)
    Голы:

    "Дечич" (Черногория) 21:00 "Силекс" (Северная Македония)
    Голы:

    "Торпедо-БеЛАЗ" (Беларусь) 21:00 "Работнички" (Северная Македония)
    Голы:

    "Малишева" (Косово) 21:15 "Викинг" (Исландия)
    Голы:

    "Вардар" (Северная Македония) 21:30 "Ла Фиорита" (Сан-Марино)
    Голы:

    "Железничар" (Босния и Герцеговина) 21:30 "Копер" (Словения)
    Голы:

    "Сутьеска" (Черногория) 21:30 "Динамо" (Брест, Беларусь)
    Голы:

    НСИ Рунавик (Фарерские острова) 21:45 ХИК (Финляндия)
    Голы:

    "Сент-Патрикс" (Ирландия) 21:45 "Хегельман" (Литва)
    Голы:

    "Борац" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Санта-Колома" (Андорра)
    Голы:

    Отчет о матче >>>

    "Ларн" (Северная Ирландия) 22:00 "Ауда" (Латвия)
    Голы:

    "Тре Фиори" (Сан-Марино) 22:00 "Пюник" (Армения)
    Голы:

    "Валюр" (Исландия) 23:00 "Флора" (Эстония)
    Голы:

    www.ua-football.com

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