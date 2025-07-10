ЛК. Люксембуржская команда с украинцем в заявке терпин фиаско в Андорре (обновляется)

Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это 48 команд, разделенных на 24 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.
Первые матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций распределены на два игровых дня – 8-го и 10-го июля 2025-го года.
08.07.2025
10.07.2025
"Атлетик Эскальдес" (Андорра) – "Дюделанж" (Люксембург) 2:0
Голы: Виейра 9, Карпио 15
Можно ли это считать сенсацией? Ну давайте так: как минимум – неожиданным результатом. У Люксембурга и сборная неплохая, и клубы время от времени доходят если не до основного раунда (хотя и такое случается), то до поздних этапов квалификации. Но тут – уверенная победа представителя Андорры.
Правда, все может измениться через неделю. "Дюделанж" дома сыграет по-другому. Украинец Алан Аусси весь матч просидел в запасе проигравших.
"Мегпайс" (Гибралтар) 18:00 "Пайде" (Эстония)
Голы:
"Кауно Жальгирис" (Литва) 19:00 "Пенибонт" (Уэльс)
Голы:
СИК (Финляндия) 19:00 КИ Клаксвик (Фарерские острова)
Голы:
"Торпедо" (Кутаиси, Грузия) 19:00 "Ордабасы" (Казахстан)
Голы:
"Расинг" (Люксембург) 19:30 "Дила" (Грузия)
Голы:
"Урарту" (Армения) 19:30 "Неман" (Беларусь)
Голы:
"Нымме Калью" (Эстония) 19:45 "Партизани" (Албания)
Голы:
"Биркиркара" (Мальта) 21:00 "Петрокуб" (Молдова)
Голы:
"Влазния" (Албания) 21:00 "Даугава" (Латвия)
Голы:
"Дечич" (Черногория) 21:00 "Силекс" (Северная Македония)
Голы:
"Торпедо-БеЛАЗ" (Беларусь) 21:00 "Работнички" (Северная Македония)
Голы:
"Малишева" (Косово) 21:15 "Викинг" (Исландия)
Голы:
"Вардар" (Северная Македония) 21:30 "Ла Фиорита" (Сан-Марино)
Голы:
"Железничар" (Босния и Герцеговина) 21:30 "Копер" (Словения)
Голы:
"Сутьеска" (Черногория) 21:30 "Динамо" (Брест, Беларусь)
Голы:
НСИ Рунавик (Фарерские острова) 21:45 ХИК (Финляндия)
Голы:
"Сент-Патрикс" (Ирландия) 21:45 "Хегельман" (Литва)
Голы:
"Борац" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Санта-Колома" (Андорра)
Голы:
Отчет о матче >>>
"Ларн" (Северная Ирландия) 22:00 "Ауда" (Латвия)
Голы:
"Тре Фиори" (Сан-Марино) 22:00 "Пюник" (Армения)
Голы:
"Валюр" (Исландия) 23:00 "Флора" (Эстония)
Голы: