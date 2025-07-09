Киев Кепиталз в Балтийской лиге: кто будет играть и тренировать

ХК Киев Кэпиталз

Как уже сообщал Sport.ua, клуб «Киев Кэпиталз» намерен со следующего сезона заявляться в Балтийскую лигу. Главным препятствием на этом пути является получение разрешения от Федерации хоккея Украины. Без него участие команды в любом соревновании не под эгидой ФХУ будет считаться незаконным и грозит штрафными санкциями как клубу, так и проводящей соревнования организации, в этом случае – Латвийской федерации хоккея.

На недавнем заседании совета ФХУ, состоявшемся 26 июня, владелец «Кепиталз» Евгений Зимин получил четкие ориентиры, как желаемое разрешение получить. Президент Федерации Сергей Мазур выставил условие: клуб может выступать в зарубежном турнире с условием, что заявит команду и в национальном чемпионате.

По информации нашего издания, господин Зимин условия игры принял. В сезоне-2025/26 будет два «Кэпиталз»: один, возглавляемый Вадимом Шахрайчуком и укомплектованный в большинстве своем очень опытными или совсем юными украинскими хоккеистами будет выступать в чемпионате Украины; второй, который будет тренировать Олег Тимченко, сыграет в Балтийской лиге.

Источники Sport.ua сообщают, что помощником Тимченко будет еще один воспитанник харьковского хоккея Роман Сальников. «Кэпиталз» балтийского образца в ближайшее время должны пополнить находящиеся в Европе но еще не трудоустроившиеся украинские хоккеисты: защитник Иван Сысак, последним клубом которого был венгерский «Дунайварош», нападающие Денис Гончаренко («Перджине», Италия), Богдан Панасенко и Даниил Царьковский (оба – «Целье», Словения). Также с условием, что будет выступать в Балтийской лиге, вроде бы согласился на продление контракта с «Кэпиталз» лучший бомбардир клуба двух последних сезонов Ярослав Панченко. Кроме того, «монархи» собираются усилить состав минимум семью латвийскими хоккеистами.

Ожидается, что по бюджету «Киев Кэпиталз» будут самой богатой командой Балтийской лиги.

Хоккейный сепаратизм. Что стоит за намерением Кэпиталз играть в Балтии

sport.ua