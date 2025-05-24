Пятая попытка взять золото. Швейцария вышла в финал чемпионата мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Швейцария

Во втором полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею сборная Швейцарии сокрушила сборную Дании со счетом 7:0.

Таким образом, в решающей игре турнира швейцарцы сыграют с американцами.

В активе сборной Швейцарии еще нет побед на чемпионатах мира, однако есть уже 4 серебряные медали.

В прошлом году сборная Швейцарии также играла в финале, однако проиграла тогда хозяевам первенства, сборной Чехии.

Интересным фактом является то, что швейцарцы являются наиболее результативной командой нынешнего чемпионата мира. В активе сборной Швейцарии уже 47 заброшенных шайб. Другой финалист, сборная США, имеет на своем счету 45 шайб.

47 – Швейцария

45 – США

Швейцарцы уже встречались с американцами на групповом этапе. Тогда европейцы были сильнее со счетом 3:0.

sport.ua