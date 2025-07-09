Аманда Анисимова – перед полуфиналом против Соболенко на Уимблдоне: “Я наконец-то нашла свою игру и уверенность в себе”

Американская теннисистка Аманда Анисимова ответила на вопросы журналистов после победы над Анастасией Павлюченковой в 1/4 финала Уимблдона



– Аманда, поздравляю. Сегодня была отличная борьба. Могли бы вы рассказать нам о матче?

– Да, это был чрезвычайно сложный матч. Настоящая большая битва. Она очень сильная теннисистка, непростая соперница. Поэтому я действительно очень довольна тем, как мне удалось удержаться, побороться и вернуться в игру, чтобы одержать победу.

– Насколько вы довольны прогрессом, которого достигли за последний год? В прошлом году вы играли в квалификации и не попали в основную сетку, а теперь – в полуфинале.

– Да, для меня это особый поворот событий, учитывая то, где я была год назад, когда проиграла в квалификации, что было довольно болезненно. Я очень хотела пройти отбор и попасть в основную сетку. С тех пор я много работала, в этом году мне пришлось преодолеть много трудностей. Я имела травмы, но смогла справиться с ними и также поработала над физической подготовкой. Чувствую, что все начало складываться правильно, и с каждым турниром, в котором я играю в этом году, я приобретаю все больше уверенности. Так что да, чувствую себя очень уверенно. И в то же время просто наслаждаюсь каждым моментом.

– Хотелось бы спросить о паузе, которую вы взяли в 2023 году. Считаете ли вы это лучшим, что сделали для себя и своей карьеры?

– Да, безусловно. Хотя, возможно, это не было лучшим решением, скорее необходимым, чтобы перезагрузиться, учитывая то, где я была в своей жизни и карьере. Это было то, что мне действительно нужно было сделать для себя. И да, я считаю, что это действительно мне помогло.

Выход из этой паузы не был сразу легким. Были как взлеты, так и падения, и нужно было снова привыкнуть к образу жизни, к уровню, на котором ты должна выступать как спортсменка. Это нелегко. Мне пришлось снова искать свой путь, серьезно работать над физической формой, отрабатывать часы на тренировках. Это действительно было путешествие. Чувствую, что с прошлого лета все пошло вверх. Я наконец-то нашла свою игру и уверенность в себе.



– Вы упомянули слово «путешествие». Как бы вы его описали?

– Как бы я его описала (улыбается)? Наверное, как американские горки. Да, не знаю, я пережила многое. Прорыв в теннисе в подростковом возрасте был очень особенным. С тех пор я пережила немало разных моментов. Но самое главное – я многому научилась. Я узнала много о себе, как вести себя в определённых ситуациях. Думаю, это очень важно, особенно в начале карьеры. Иметь уже такой опыт на этом этапе – это действительно помогает мне сейчас.

– Ваши мысли относительно полуфинала и матча против Соболенко?

– Это будет еще один чрезвычайно сложный матч. Я знаю, что она будет играть в невероятный теннис. На самом деле, не думаю, что можно иметь более сильную соперницу, чем она. Я очень жду этой возможности. Я буду играть против первой ракетки мира в полуфинале Уимблдона, так что это будет действительно особенно. Чувствую, что сейчас мой уровень очень высок. Я делаю все правильно. Поэтому чувствую, что даю себе лучший возможный шанс. И я действительно с нетерпением этого жду. Обязательно попробую полностью прожить этот опыт.

– Почему, по вашему мнению, вы настолько неудобная соперница для Арины?

– Я не знаю. У нас всегда были сложные матчи. Каждый поединок между нами всегда тяжелый. Мы часто играли три сета. Думаю, мы обе мощные теннисистки, а таким игрокам нравится играть в полную силу друг против друга. Мне кажется, мы всегда заставляем друг друга показывать свой лучший теннис и поднимаем уровень игры, когда играем между собой. Но да, я всегда получаю удовольствие от вызова, который она бросает, и, я уверена, она со своей стороны чувствует то же самое.



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