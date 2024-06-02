Ролан Гаррос. Синнер в четырех сетах победил Муте и сыграет против Димитрова за место в полуфинале

Янник Синнер сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции

Париж, Франция • 26 мая — 9 июня • грунт • €22,112,000

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвёртый круг

Янник Синнер (Италия, 2) — Корентен Муте (Франция) 2:6, 6:3, 6:2, 6:1

Янник Синнер выиграл 15-й матч в основной сетке Открытого чемпионата Франции и продолжил свою победную серию на турнирах Grand Slam до 11 матчей.

Итальянский теннисист второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале Ролан Гаррос — в 2020 году он уступил на этой стадии Рафаэлю Надалю.

За место в полуфинале Синнер сыграет против болгарина Григора Димитрова, которого победил в этом году в финале «Мастерса» в Майами (общий счет их противостояния 3-1 в пользу итальянца).

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