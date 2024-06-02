Украина готовится к ЕВРО в спаррингах с Германией и Польшей. Расписание футбола на 3 – 9 июня

График топ-матчей

Getty Images / Global Images Ukraine

Клубный сезон только закончился, а ЕВРО уже на носу! Времени до начала главного летнего турнира остается все меньше и меньше, поэтому сборные спешат подготовиться к ответственным поединкам через товарищеские матчи. Сборная Украины – не исключение, на этой неделе мы увидим два спарринга с участием команды Реброва.

Понедельник, 3 июня

Программа откроется вечером. Сначала можно включить спарринги шотландцев и хорватов. Ближе к ночи англичане разомнутся на боснийцах, а украинцы столкнутся с интересным вызовом в лице Бундестим.

19:00. Шотландия – Гибралтар. ТМ. Megogo

20:00. Хорватия – Северная Македония. ТМ. Megogo

21:00. Албания – Лихтенштейн. ТМ. Megogo

21:45. Англия – Босния и Герцеговина. ТМ. Megogo

21:45. Германия – Украина. ТМ. Megogo

Вторник, 4 июня

В пятницу женская сборная Украины расписала ничью с Уэльсом в рамках 3-го тура отбора на ЕВРО. Украина имеет в своем активе четыре пункта после 3 туров, наша команда занимает 3-е место в турнирной таблице группы. Следующий поединок наши девушки снова проведут против Уэльса. Замыкают программу своими товарищескими матчами Португалия и Италия.

19:00. Словения – Армения. ТМ. Megogo

21:00. Украина (Ж) – Уэльс (Ж). Отбор на ЕВРО-2025. Суспільне Спорт / YT-канал Суспільне Спорт

21:15. Швейцария – Эстония. ТМ. Megogo

21:30. Румыния – Болгария. ТМ. Megogo

21:45. Австрия – Сербия. ТМ. Megogo

21:45. Ирландия – Венгрия. ТМ. Megogo

21:45. Португалия – Финляндия. ТМ. Megogo

22:00. Италия – Турция. ТМ. Megogo

Среда, 5 июня

И снова спарринги. Конечно, интересно посмотреть, оторвется ли Холанд на Косово, в какой форме перед ЕВРО находятся испанцы и французы.

19:00. Сан-Марино – Словакия. ТМ. Megogo

20:00. Дания – Швеция. ТМ. Megogo

20:00. Норвегия – Косово. ТМ. Megogo

21:30. Бельгия – Черногория. ТМ. Megogo

21:45. Испания – Андорра. ТМ. Megogo

22:00. Франция – Люксембург. ТМ. Megogo

Четверг, 6 июня

Те, кому не спится, могут включить южноамериканский замес в четыре утра. А вечером посмотрим на сборную Нидерландов.

04:00. Мексика – Уругвай. ТМ. Megogo

19:00. Гибралтар – Уэльс. ТМ. Megogo

21:45. Нидерланды – Канада. ТМ. Megogo

Пятница, 7 июня

Команда Александра Петракова откроет программу дня. Также в пятницу свои спарринги проведут англичане и немцы, но нам интереснее всего взглянуть на товарищеский матч Польша – Украина.

15:00. Армения – Казахстан. ТМ. Megogo

18:30. Чехия – Мальта. ТМ. Megogo

20:00. Албания – Азербайджан. ТМ. Megogo

21:00. Румыния – Лихтенштейн. ТМ. Megogo

21:45. Англия – Исландия. ТМ. Megogo

21:45. Германия – Греция. ТМ. Megogo

21:45. Шотландия – Финляндия. ТМ. Megogo

21:45. Польша – Украина. ТМ. Megogo

Суббота, 8 июня

Плей-офф в Первой лиге Украины немного разбавит товарищеский вайб. В остальном все так же: из особенно интересного, тренировки с повышенной ответственностью для Португалии и Испании.

03:30. Перу – Парагвай. ТМ. Megogo

15:00. "Звягель" – "Хуст". Первая лига, выбывание. YT-канал ПФЛ

15:00. "МФК Металлург" – "ЮКСА". Первая лига, выбывание. YT-канал ПФЛ

16:00. Словения – Болгария. ТМ. Megogo

19:00. Молдова – Кипр. ТМ. Megogo

19:00. Венгрия – Израиль. ТМ. Megogo

19:00. Швейцария – Австрия. ТМ. Megogo

19:00. Швеция – Сербия. ТМ. Megogo

19:45. Португалия – Хорватия. ТМ. Megogo

20:30. Дания – Норвегия. ТМ. Megogo

21:00. Бельгия – Люксембург. ТМ. Megogo

22:30. Испания – Северная Ирландия. ТМ. Megogo

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Воскресенье, 9 июня

А добьют неделю бразильцы, итальянцы и французы. Также не советуем пропускает спарринг грузин, там собралось талантливое поколение.

00:30. США – Колумбия. ТМ. Megogo

03:30. Мексика – Бразилия. ТМ. Megogo

21:45. Италия – Босния и Герцеговина. ТМ. Megogo

21:45. Черногория – Грузия. ТМ. Megogo

21:45. Словакия – Уэльс. ТМ. Megogo

22:15. Франция – Канада. ТМ. Megogo

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