Мадрид. Легечка остановил «квалифаера» Монтейру, Бублик в трех сетах победил Шелтона

На турнире ATP Masters 1000 в столице Испании известны еще два участника четвертого круга

Мадрид, Испания • 24 апреля — 5 мая • грунт • €9,017,445

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Третий круг

Александр Бублик (Казахстан, 17) — Бен Шелтон (США, 14) 3:6, 7:6(2), 6:4

Иржи Легечка (Чехия, 30) — Тьягу Монтейру (Бразилия, Q) 6:4, 7:6(7)

Александр Бублик второй раз сыграл против Бена Шелтона и второй раз его победил (оба матча прошли на грунте). Казахстанец второй раз в карьере сыграет в 1/8 финала на грунтовом «Мастерсе» (первый раз был также в Мадриде, в 2021 году) и встретится с победителем матча Даниил Медведев — Себастьян Корда.

Иржи Легечка провел третий поединок против Тьягу Монтейру и одержал третью победу. Чешский теннисист третий раз дошел до 1/8 финала на «Мастерсе» и второй раз сделал это на грунте. Следующим соперником Легечки будет победитель матча Рафаэль Надаль — Педро Качин.

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