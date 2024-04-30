Умер бывший тренер Динамо и сборной Украины, Полесье победило Ворсклу. Главные новости за 29-е апреля

А также информация о травме Миколенко, победа Барселоны

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UA-Футбол собрал для своих читателей главные новости за понедельник, 29-е апреля

Умер бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Михаил Фоменко

В возрасте 75-ти пяти лет ушел из жизни бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Михаил Фоменко. В последнее время он боролся с раком. Фоменко больше всего известен по игре в "Динамо" времен Валерия Лобановского. Как тренер затем возглавлял киевлян, а еще позже работал со сборной Украины, выведя ее на чемпионат Европы 2016. Одна из славных страниц в тренерской карьере Фоменко – это победа над сборной Франции 2:0.

"Полесье" победило "Ворсклу" в 26-м туре УПЛ

Закончился 26-й тур УПЛ. В его последнем матче между собой сыграли "Полесье" и "Ворскла". Недавно эти команды встречались в полуфинале Кубка Украины, тогда победили полтавчане. Сейчас же реванш взяла команда из Житомира. Победу "Полесью" принес точный удар Александра Назаренко в конце поединка.

Узбекистан или Индонезия сыграют на Олимпийских играх 2024 в группе с Украиной

В Азии продолжается Кубок среди сборных U-23. В полуфинал там вышли Ирак, Индонезия, Япония и Узбекистан. Первые две сборные уступили в 1/2-ой, поэтому сыграют между собой в поединке за третье место. Победитель этого матча окажется на Олимпийских играх 2024, от того, кто это будет, зависит имя соперника Украины (определяется по олимпийскому рейтингу). Это может быть Узбекистан или Индонезия.

Виталий Миколенко может пропустить чемпионат Европы 2024

Украинский защитник английского "Эвертона" получил достаточно тяжелую травму. Как сообщают источники, украинец может пропустить до шести недель. Участие в чемпионате Европы 2024 – под вопросом. Более того, перед Миколенко стоит выбор: либо форсировать восстановление без хирургического вмешательства, либо ложиться на операционный стол.

"Барселона" одолела "Валенсию" в напряженном матче

Действительно была напряженная игра в чемпионате Испании – между "Барселоной" и "Валенсией". Некоторое время счет держался 2:2, но в конце "Барселона" взяла свое. Это победа со счетом 4:2. Три гола в этой игре забил Роберт Левандовский. Наш Роман Яремчук не играл.

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