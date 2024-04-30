Украинец Богдан Соболь нокаутом в Латвии одержал 18-ю победу в карьере

Twitter. Хуан Руис и Богдан Соболь

24-летний украинский боксер Богдан Соболь (17–0, 7 KO) досрочно одержал 18-ю победу.

Его соперником 27 апреля на шоу в латвийском городе Лиепая был 37-летний Хуан Руис из Венесуэлы (27–10, 19 KO).

Поединок планировался 10-раундовым, однако уже в 3-й трехминутке украинец завершил бой.

Соболь в третий раз защитил пояс IBA Intercontinental в среднем весе и продолжает путь к вершине рейтинга.

Украинский супертяж Богдан Миронец досрочно выиграл бой в Латвии

Богдан Соболь (Украина) – Хуан Руис (Венесуэла) – TKO 3/10

sport.ua