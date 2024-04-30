Хюлкенберг: В Майами много возможностей для обгонов

Гран При Майами – домашний этап для команды Haas. Нико Хюлкенберг и Кевин Магнуссен рассчитывают порадовать американских болельщиков и спонсоров успешным выступлением на шестом этапе сезона.

Нико Хюлкенберг: «Мне действительно нравится в Майами – город, культура, атмосфера и, конечно, этап Формулы 1. Это классная и уникальная городская трасса, на которой есть много возможностей для обгонов. В уик-энд со спринтом все события разворачиваются быстро, но в Китае мы продемонстрировали, что конкурентоспособны в таком формате.

Haas ждёт первый из трёх домашних этапов в сезоне, и мы сейчас в хорошей форме. Команда борется за очки, когда появляется такая возможность, и я надеюсь, что мы продемонстрируем свои способности перед нашими американскими партнёрами и болельщиками».

Кевин Магнуссен: «Гонка в Майами важная для нас – первая из трёх домашних. Отличный этап на великолепной трассе – лично мне нравится гоночное кольцо, сочетающее в себе городскую и стационарную трассу с высокими скоростями. Нас ждёт один из лучших гоночных уик-эндов сезона, и я надеюсь, что в этом году машина позволит выступить ещё лучше.

Трасса в Майами отлично подходит для борьбы – здесь есть очень длинная задняя прямая, заканчивающаяся шпилькой, за которой следует главная прямая. В результате борьба продолжается в зоне DRS перед первым поворотом.

Поскольку Haas – американская команда с большим количеством американских спонсоров, нас ждут загруженные гонки в США. Я с нетерпением жду всю гоночную неделю».

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