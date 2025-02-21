Брандл: Ландо всегда верил в команду

Бывший гонщик Формулы 1, комментатор Sky Sports F1 Мартин Брандл впечатлён тем, что Ландо Норрис многие годы хранит верность McLaren, прошёл вместе с командой через сложные времена, отказавшись от других вариантов продолжения карьеры.

Мартин Брандл: «В Ландо меня восхищает его преданность команде. Многие гонщики прошли через McLaren, Норрису поступало немало заманчивых предложений, но он всегда верил в команду. Теперь полоса неудач позади, они выиграли Кубок конструкторов, дело за титулом в личном зачёте.

Думает ли Ландо, что может выиграть титул? Я почти уверен, что думает. И он знает, что делать, ведь у него большой опыт, он выигрывал гонки и лидировал в чемпионате. У него есть всё необходимое для успеха».

Источник