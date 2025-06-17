Найджелл Мэнселл сядет за руль Williams FW11 в Гудвуде

Мы уже рассказывали, что в этом году на Фестиваль скорости в Гудвуде команда Williams привезёт машину FW14B, за рулём которой Найджел Мэнселл стал чемпионом Формулы 1 в 1992 году. Британская команда дополнила анонс, сообщив, что привезёт на гоночное шоу ещё одну чемпионскую машину – FW11 1986 года, за рулём которой Мэнселл и Нельсон Пике принесли Williams победу в Кубке конструкторов.

В Williams провели реставрацию FW11 совместно с мотористами Honda. Зрители смогут увидеть FW11 на трассе 12 июля – за руль вернётся Найджел Мэнселл. Помимо британского чемпиона мира пилотировать FW11 в дни Фестиваля скорости будут бывшие гонщики Формулы 1 Тьерри Бутсен, Рикардо Патрезе и Карун Чандхок.

Джеймс Ваулз, руководитель Williams: «Для нас невероятная привилегия отпраздновать богатую историю Williams в Гудвуде, представив два самые знаковые гоночные машины команды.

Работы по восстановлению FW11 происходили в рамках исторического сотрудничества Williams и Honda. В своё время это партнёрство определило эпоху инженерного совершенства и успеха в чемпионате.

Наряду с легендарным FW14B, увидеть эти две машины вместе в Гудвуде – громкое напоминание о нашем богатом гоночном наследии. Это событие в полной мере чтит наследие и инновации, которые продолжают вдохновлять нашу команду сегодня».

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