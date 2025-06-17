Тренер Интера рассказал об ожиданиях от Клубного чемпионата мира: Мы должны быть лучшей версией себя

Тренер "Интера" рассказал об ожиданиях от Клубного чемпионата мира

Кристиан Киву заявил, что команда относится к Клубному чемпионату мира с полной серьёзностью и покажет себя в лучшем виде.

"Мы не должны думать о прошлом, это конец сезона 2024/2025, это соревнование, которое должно быть почетным, мы должны быть лучшей версией себя. Мы не ищем алиби, мы не ищем оправданий по поводу физического или психического состояния. Мы готовы, мы пытались работать: мы пытались построить ментальное и физическое спокойствие, чтобы представить себя в лучшем виде", – сказал тренер.

Напомним, что "Интер" сыграет на турнире в одной группе с "Ривер Плейтом". "Урравой" и "Монтерреем".

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Первый матч итальянская команды проведёт против мексиканского "Монтеррея" 18 июня.

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