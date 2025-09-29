Легенда киевского «Динамо» Стефан Решко высказал своё мнение о возможном уходе Александра Шовковского с поста главного тренера клуба. По словам Решко, увольнение Шовковского в нынешней ситуации будет ошибочным шагом. Про это сообщает редакция euro.com.ua

«Что тут думать? Отставка – отставкой, но кто возьмёт команду на себя вместо Шовковского? Я таких кандидатов не вижу», – заявил Решко. Он отметил, что важно дать тренеру время выйти из текущей полосы неудач и продолжить работу.

На данный момент «Динамо» не может похвастаться победами в трёх матчах подряд в УПЛ, однако команда занимает второе место в турнирной таблице, имея 15 очков после семи игр.

Напомним, мы также писали о том, как бесплатно смотреть Лигу чемпионов в 2025 году.