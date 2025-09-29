Хаби Алонсо о подготовке Реала к матчу с Кайратом

Тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился своими размышлениями на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против казахстанского «Кайрата», который состоится 30 сентября. Испанский специалист отметил, что для его команды важен каждый матч в турнире, вне зависимости от соперника. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

«Это матч Лиги чемпионов, и не имеет значения, кто против нас играет. Мы хотим победить в каждом матче. Нам нужно хорошо начать, мы уже выиграли дома, и теперь хотим набирать очки на выезде», — заявил Алонсо.

Говоря о последнем дерби, Хаби отметил, что как победы, так и поражения должны быть короткими. Он подчеркнул, что важно проанализировать игру и использовать выводы для будущих матчей: «Мы не сыграли на должном уровне. Это часть процесса. Мы проанализировали наши ошибки и будем работать над улучшением».

Особое внимание тренер уделил своему игроку Джуду Беллингему, отметив его вклад в команду и способность к анализу каждого матча: «Мне нравится анализировать игру, смотреть, что мы подготовили и что получилось. Мы можем выбирать из нескольких вариантов с такими игроками, как Джуд, Феде и Арда».

Алонсо также подчеркнул, что команда находится в фазе становления, и для того чтобы двигаться вперед, иногда нужно делать шаг назад: «Мы будем улучшаться. Разговоры в раздевалке имеют важное значение для формирования игрового духа».

Что касается предстоящего матча с «Кайратом», Хаби отметил, что команда готова к серьезному противостоянию: ««Кайрат» хорошо организован, у них есть разнообразие в атаке и сильная команда. Мы должны подойти к матчу серьезно с самого начала».

Напомним, мы также писали о том, как бесплатно смотреть Лигу чемпионов в 2025 году.