ЛЧ. Конкурент Украины точно не получит бонусы, соперник для Динамо, рекорд для Сан-Марино

Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 28 команд, разделенных на 14 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, 12 проигравших переместятся во второй квалификационный раунд Лиги конференций, двое проигравших – в третий квалификационный раунд Лиги конференций (путь чемпионов).

Первые матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов состоялись неделю назад. Ответные матчи – 15-го и 16-го июля 2025-го года.

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"Кайрат" (Казахстан) – "Олимпия" (Словения) 2:0 (первый матч – 1:1)

Голы: Жоржинью 5, Мрынский 31

Один из конкурентов Украины в Таблице коэффициентов точно не получит бонусов за выход в основной этап Лиги чемпионов – Словения. Ее "Олимпия" вылетела от "Кайрата". Но вылетела не из еврокубков в целом, а в Лигу конференций, где, конечно, также можно брать очки. Но чисто игровые (бонусы – только на поздних стадиях).

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) – "Викинг" (Фарерские острова) (первый матч – 3:2)

Гол: Де Барр 90+6

Здесь – не без драмы. Первый матч закончился минимальной победой нынешних хозяев, и второй тоже выиграл "Линкольн Ред Импс" благодаря голу на 90+6-й минуте. А до того на 90+1-й взятие ворот гибралтарцами было отменено.

Колоритная битва, ничего не скажешь. Но дальше идет сильнейший.

"Мальме" (Швеция) – "Иберия 1999" (Грузия) 3:1 (первый матч – 3:1)

Голы: Али 55, Янссон 60, Али 89 – Дзагания 90+3

Удаление: Мамагейшвили 62 ("Иберия 1999", прямая красная карточка)

Соперники разного уровня. Шведы уверенно победили в первом матче – и с аналогичным счетом взяли верх уже в ответном матче. У грузин было удаление, но дело не в нем. Лига чемпионов – не для этой команды. Лига конференций – вот турнир, который соответствует уровню "Иберии 1999".

"Интер Д'Эскальдес" (Андорра) – ФКСБ (Румыния) 2:1 (первый матч – 1:3)

Голы: Саша 67, Лльове 87 – Радунович 51

Отличный результат. Представитель конкурента Украины в Таблице коэффициентов прошел дальше, но проиграл второй матч. Хорошо: Румыния недосчиталась очков, у ФКСБ не будет простого соперника в Лиге конференций, а будут два матча с примерно равным себе.

Спасибо за этот результат андорцам.

"Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Жальгирис" (Литва) 2:0; пен.: 11:10 (первый матч – 0:2)

Голы: Тиун 35, Мбонг 41

Удаление: Раденович 114 ("Жальгирис", две желтые)

Отчет о матче >>>

"Милсами" (Молдова) – КуПС (Финляндия) 0:0 (первый матч – 0:1)

Очень сложное противостояние для обоих его участников. КуПС в ответном матче откровенно отбивался, защищая результат, полученный дома. Получилось, но послевкусие неприятное. Для дальнейшего продвижения по сетке финам необходимо добавлять в игре.

А для "Милсами" будет вполне комфортно и в Лиге конференций. Правда, там в трех следующих раундах квалификации не будет права на ошибку – это опасно.

РФШ (Латвия) – "Левадия" (Эстония) 1:0 (первый матч – 1:0)

Гол: Панич 68

РФШ уже почувствовала вкус основного этапа Лиги Европы, но стремится сделать шаг вперед. Путь этот очень непростой, однако начало положено. "Левадию" чемпион Латвии прошел без феерии, но достаточно уверенно. С запасом.

Далее будет "Мальме". И это настоящее испытание.

"Дифферданж" (Люксембург) – "Дрита" (Косово) 2:3 (первый матч – 0:1)

Голы: Брюско 28, Хаджи 89 (пен.) – Манай 4, Манай 17, Туха 90+3

"Дриту" вполне устраивала ничья в этом матче. Но команда при равном счете в конце игрового времени не боялась идти вперед – и за это была награждена второй победой в этом противостоянии.

А вот дальше будет очень сложно – два матча с "Копенгагеном".

"Шкендия" (Северная Македония) – "Нью-Сейнтс" (Уэльс) 2:1 (первый матч – 0:0)

Голы: Тамба 18, Боденхем 116 (автогол) – Уильямс 38

"Шкендия" прошла сложный путь к логичному результату. Она превосходила в домашнем матче "Нью-Сейнтс", но была вынуждена играть помимо основного дополнительное время. В итоге выиграла, выйдя в следующем раунде на ФКСБ (Румыния).

"Зриньски" (Босния и Герцеговина) – "Виртус" (Сан-Марино) 2:1 (первый матч – 2:0)

Голы: Мамич 40, Бильбия 75 – Скаппини 90+2 (пен.)

"Виртус" ожидаемо проиграл это противостояние, но достиг наивысшего еврокубкового результата в истории Сан-Марино. По воле жребия неудачник этой пары вылетает сразу в третий квалификационный раунд Лиги конференций. Так высоко представители Сан-Марино еще не бывали.

"Будучность" (Черногория) – "Ноа" (Армения) 2:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Иванович 68, Грбич 90+1 – Улад Омар 6, Гргич 29

Удаление: Булатович 17 ("Будучность", две желтые)

Драматическое противостояние. "Ноа" выиграл первый матч, а затем и в гостях повел 2:0. Соперник еще и остался в меньшинстве. Кто бы мог подумать, что будут проблемы? А они возникли. "Будучность" забила два мяча и сравняла счет в сегодняшнем матче. Но для общего баланса не хватило одного точного удара. Далее идет чемпион Армении.

"Брейдаблик" (Исландия) – "Эгнатия" (Албания) 5:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Торстейнссон 16, Эйнарссон 23, Торстейнссон 27, Эйнарссон 38, Омарссон 69

Уничтожение. Кто бы мог подумать после того, как "Эгнатия" выиграла первый матч? Недооценили соперника. Или, возможно, албанцев утомил перелет в далекую Исландию. Полный провал и катастрофа.

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