Яссы. Кристиан и Кырстя вышли во второй круг домашнего турнира, Джонс продлила победную серию

Результаты матчей первого круга на турнире WTA 250 в Румынии



Яссы, Румыния • 14-20 июля • грунт • $275,094

Действующая чемпионка: Мирра Андреева (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Элина Аванесян (Армения, 1) – Андреа Присэкариу (Румыния, WC) 6:3, 6:3

Мария Лурдес Карле (Аргентина) – Мария Патричия Циг (Румыния, WC) 2:6, 6:2, 6:2

Сорана Кырстя (Румыния) – Михаэла Бузэрнеску (Румыния) 6:2, 6:2

Варвара Грачёва (Франция, 5) – Ана Богдан (Румыния, WC) 7:5, 6:2

Ирен Бурильо (Испания, Q) – Нурия Паррисас Диас (Испания, 4) 5:7, 7:5, 4:1 (отказ)

Симона Вальтерт (Швейцария) – Анастасия Севастова (Латвия) 6:3, 6:3

Майя Хвалиньска (Польша) – Ирина Шиманович (-) 4:6, 6:4, 6:2

Жиль Тайхманн (Швейцария, 6) – Мириам Булгару (Румыния, WC) 1:6, 7:6(2), 6:1

Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 7) – Нао Хибино (Япония) 6:1, 6:2

Виктория Хименес Касинцева (Андорра) – Джулия Сафина Попа (Румыния, Q) 6:2, 7:5

Анна Сискова (Чехия, Q) – Катажина Кава (Польша) 6:4, 4:6, 7:6(2)

Энн Ли (США, 3) – Гиомар Маристани Сулета де Реалес (Испания) 3:6, 6:2, 6:2

Франческа Джонс (Великобритания, 8) – Алисия Эрреро Линьяна (Испания, Q) 6:3, 6:2

Панна Удварди (Венгрия) – Марго Рувруа (Франция, Q) 6:3, 3:6, 7:5

Яна Фетт (Хорватия) – Вероника Эрьявец (Словения) 7:6(6), 6:2

Жаклин Кристиан (Румыния, 2) – Дарья Лодикова (-, Q) 6:1, 6:4

Франческа Джонс выиграла шестой матч подряд на грунте. На прошлой неделе британка стала чемпионкой на турнире WTA 125 в Контрексевиле.

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