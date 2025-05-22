Александр Зверев – о поражении в Гамбурге: “Учитывая, что меня рвало 37 раз и всю ночь была температура 39,4, то сыграл я, в общем-то, неплохо”

Третья ракетка мира Александр Зверев прокомментировал свое неожиданное поражение от Александра Мюллера в матче второго круга на турнире АТР 500 в Гамбурге



“Учитывая, что меня рвало 37 раз и всю ночь была температура 39,4, то сыграл я, в общем-то, неплохо. Думаю, в мире есть всего два игрока, которые в таком состоянии всё равно вышли бы на корт. Я – один из них. И я горжусь этим.

На мой взгляд, я провел хороший, солидный матч. Но в какой-то момент он понял, что я себя плохо чувствую, и стал затягивать розыгрыши. Это было умно с его стороны.

Сейчас, для меня главная задача – восстановиться. А дальше ничего не меняется – я по-прежнему хочу показать в Париже хороший теннис и выиграть как можно больше матчей”.

Напомним, что Александр Зверев в прошлом году дошел до финала на Открытом чемпионате Франции. В решающем поединке он уступил испанцу Карлосу Алькарасу, лидируя 2-1 по сетам.



btu.org.ua