Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании

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На чемпионате мира по хоккею завершился групповой этап. В последних двух матчах определялись участники плей-офф и все пары четвертьфиналов.

Канада в матче за победу в группе обыграла Швецию со счетом 5:3. По три очка набрали Маккиннон и Конечны, а первую шайбу Кленовые забросили уже на 18-й секунде.

Из группы A в четвертьфинал вышли Канада, Швеция, Финляндия и Австрия.

В группе B состоялся драматичный поединок Дании и Германии за четвертое место и выход в 1/4 финала. Победить со счетом 2:1 в серии буллитов удалось хоккеистам сборной Дании.

Из группы B в четвертьфинал вышли Швейцария, США, Чехия и Дания.

Чемпионат мира по хоккею

Группа A

Швеция – Канада 3:5

Шайбы: 00:18 Санхайм (Маккиннон, Конечны) – 0:1, 03:48 Линдхольм – 1:1, 07:15 Форстер (Спаржеон, Кросби) – 1:2, 13:01 О'Райлли (Конечны, Маккиннон) – 1:3, 23:02 Йоханссон – 2:3, 30:50 Селебрини (Кросби, Спаржеон) – 2:4, 44:11 Маккиннон (Конечны, Эванс) – 2:5, 56:52 Андерссон (Йоханссон, Карлссон) – 3:5

Вратари: Маркстрем – Биннингтон

Группа B

Германия – Дания 1:2 по буллитам

Шайбы: 39:14 Гейбел (Вагнер) – 1:1, 50:00 Элерс (Молгард, Олесен) – 1:1

Вратари: Грубауэр – Диков

Чемпионат мира по хоккею. Четвертьфинальные пары

Канада – Дания

Швеция – Чехия

Финляндия – США

Швейцария – Австрия

sport.ua