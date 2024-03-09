Netflix отказывается от документального сериала о теннисе «Break Point» на фоне сложностей с доступом к игрокам и низких рейтингов

Британское издание The Times сообщило, что Netflix не будет продолжать съемки сериала о теннисе

Сообщается, что создатели документального сериала о теннисе «Break Point», работавшие также над популярным проектом «Drive to Survive» о Формуле-1, столкнулись с серьезными трудностями при получении доступа в мир тенниса. В отличие от Формулы-1, в теннисе им приходилось неоднократно получать разрешение агентов для съемок или бесед с игроками, что вызвало значительное разочарование у продюсеров.

В результате камеры Netflix не появлялись на турнирах в этом году, и, как сообщает The Times, их возвращение маловероятно, если только не произойдет внезапный скачок просмотров второго сезона, выпущенного в январе. Рейтинги, опубликованные в прошлом году, показали, что «Break Point» отстает как от «Drive to Survive», так и от документального сериала о гольфе «Full Swing».

Кроме того, Netflix подвергся критике за недостаточно глубокое освещение ключевых историй и информации. В частности, зрители выразили недовольство по поводу того, что в эпизоде, посвященном Александру Звереву, не было упомянуто о выдвинутых против него обвинениях в домашнем насилии в Германии.

Таким образом, документальный сериал воспринимался зрителями скорее как PR-акция, чем как подлинное погружение во внутренний мир спорта. В сравнении с «Break Point», «Full Swing» выигрывает за счет готовности продюсеров освещать острую конкуренцию между PGA Tour и лигой LIV.

Отметим, что создатели сериала также получили немало критики за то, что не использовали для съемок множество возможных острых тем, таких как депортация Новака Джоковича из Австралии, победа Карлоса Алькараса на Уимблдоне, допинговый скандал Симоны Халеп, драматичная победа Рафаэля Надаля на Australian Open-2022 и завершение карьеры Роджера Федерера. Также никакого внимания не было уделено ситуации вокруг возможного отстранения игроков из россии и беларуси из-за начавшегося полномасштабного вторжения войск рф в Украину.

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Тем не менее, Netflix продолжает искать способы представления тенниса. Несколько дней назад стриминговый сервис организовал выставочный матч под названием The Netflix Slam между Рафаэлем Надалем и Карлосом Алькарасом в воскресенье, который занял первое место в Испании и седьмое в Соединенных Штатах среди наиболее просматриваемых программ Netflix в этот день.

Однако, британские журналисты отмечают, что для мира тенниса отказ от продолжения сериала — это значительный удар, поскольку была упущена возможность привлечь новую аудиторию. В то время как рынок спортивных документальных сериалов становится все более насыщенным, особенное беспокойство вызывает то, что теннис в будущем не будет частью этого тренда.

btu.org.ua