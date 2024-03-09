«Это ранит мою душу»: Ракитич – о ситуации в бывшей команде

AlShabab_EN

Полузащитник "Аль-Шабаб" Иван Ракитич вспомнил "Барсу" и поделился мнением о том, в чем заключается разница "Барсы" и мадридского "Реала":

"Барса" была моим домом в течение шести лет, и я чувствую к ней очень, очень особое расположение. Не говоря уже о том, что Хави мой близкий друг, и видеть, как он страдает… Это ранит мою душу. Мне очень больно видеть это таким, но я надеюсь, что они смогут исправить это с помощью результатов, которые не так плохи, как кажутся.

"Реал Мадрид" сумел плавно произвести смену поколений, сохранив ветеранов. В этом отношении "Барса" двигалась слишком стремительно, теперь мы видим результат. Педри, Гави и другие – будущее клуба. Но помощь старших игроков не помешала бы им. Думаю, что Беллингем, Камавинга и другие приобретают существенную пользу от ветеранов и в этом заключается разница "Барсы" и мадридского "Реала".