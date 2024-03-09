Тедди Атлас объяснил, почему Джошуа так легко справился с Нганну

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Известный тренер и аналитик бокса Тедди Атлас прокомментировал победу Энтони Джошуа (27-3, 24 KO) в бою против экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну (0-2, 0 KO).

«Опыт сказался. Не думаю, что Тайсон Фьюри ожидал от Нганну того, что он увидел в бою, но там был элемент неожиданности. В этот раз элемента неожиданности не было.

Джошуа знал, с чем ему придется иметь дело в этот раз, и он отнесся к этому с уважением и подготовился к этому. Его опыт позволил ему получить то большое преимущество, которое у него было. Джошуа отлично использовал обманные движения, чтобы отвести левую руку Нганну, и тогда он смог поразить его правой рукой.

Опыт Энтони показал, что он может увидеть возможность для удара правой рукой против парня, у которого явно нет такого опыта. Джошуа смог увидеть то, что не смог увидеть парень с меньшим опытом. Джошуа вернулся туда, где он очень спокоен и знает, зачем он это делает. Теперь дело не в деньгах», – сказал Атлас.

8 марта в Эр-Рияде Джошуа жестко нокаутировал Нганну во втором раунде.

sport.ua