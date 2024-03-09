Карлос Сайнс опубликовал фото из больничной палаты

Накануне Карлосу Сайнсу успешно провели операцию по удалению аппендикса, после которой гонщик Ferrari опубликовал сообщение в социальных сетях со словами благодарности за поддержку.

В день гонки в Джидде Карлос продолжил общение с болельщиками, выложив снимок из больничной палаты. На фотографии рядом с Карлосом находится его отец, Карлос Сайнс-старший, которому лет сорок назад тоже проводили операцию по удалению аппендикса. Гонщик Ferrari даже пошутил по этому поводу в подписи к снимку.

«Сайнсы – Аппендицит: 2-0, – написал Карлос. – Спасибо всем за сообщения, которые вы отправляете мне в последние 24 часа. Я действительно ощущаю вашу поддержку».

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